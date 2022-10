‘Easy On Your Own?’ de Alvvays es una conmovedora joya noise pop

Estamos cada vez más cerca de ‘Blue Rev’, el esperado tercer disco de Alvvays, disponible el 7 de octubre. La banda canadiense, tras 5 años de silencio, regresó con fuerza con ‘Pharmacist’, y desde entonces ya ha mostrado cuatro adelantos, todos ellos excelentes, expandiendo su sonido twee pop a terrenos más shoegaze. Hoy elegimos como Canción del Día ‘Easy On Your Own?’, una melancólica y conmovedora joya noise pop.

Molly Rankin canta con desagarrada emoción al vacío que se siente cuando no sabes qué hacer con tu vida en ningún ámbito y, además, tienes que lidiar con una ruptura. Su voz transmite el dolor y la apatía que viene tras la ausencia de alguien a quien has amado. La labor de volver a encontrarse a uno mismo no es nada fácil. Tampoco lo es afrontar un futuro incierto.

La canción, guiada por una fuerte presencia de guitarras ruidosas está iluminada por una melodía onírica, reforzada, además, por la característica musicalidad de las letras. Evidencia de ello es el exquisito pre-estribillo: “Cause we’re always / crawling in monochromatic hallways / dream we pull a one-eighty someday” (Porque siempre estamos / arrastrándonos por pasillos monocromáticos / soñando con hacer un cambio de 180º algún día).

En el puente, Molly reconoce que ha perdido los mejores años de su vida esperando a su ex-amante y concluye con una pregunta desesperada que sobrecoge por su honestidad: “¿Se te hace fácil a ti estar solo?”. Qué lujo es tener por fin a Alvvays de vuelta.



