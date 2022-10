Las mejores canciones del momento: septiembre 2022

Una vez finalizado el mes de septiembre con las ardientes novedades del pasado viernes, como los nuevos discos de Shygirl y Björk, recopilamos en una playlist las canciones que más han gustado en la redacción en los últimos tiempos. Han sido o serán, ambas «Disco de la Semana», al igual que lo fueron en semanas recientes Angel Olsen -con motivo de su gira por España- y Jockstrap. Recordamos temas favoritos, nuevos singles o bonus tracks de otros artistas o discos que también fueron «Álbum de la Semana», como ha sido el caso de Magdalena Bay, Fontaines D.C. y León Benavente.

Entre los artistas que más nos han entusiasmado con sus últimos singles están Jamie xx, Kali Uchis, ALMA o la colaboración con REMA y Selena Gómez. Anticipan sus nuevos álbumes gente tan querida como Arctic Monkeys, Weyes Blood, Natalia Lafourcade, Alvvays o La Bien Querida, pero tampoco perdemos la vista a artistas nuevos o simplemente más desconocidos, como aroa ay, CATT o Rachel Bobbitt.

Adé / Tout savoir

Shygirl / Firefly

Jamie xx / KILL DEM

Fred again.. / Danielle (smile on my face)

Kali Uchis / No hay ley

ALMA / Summer Really Hurt Us

Björk / Atopos

Rema, Selena Gomez / Calm Down

Jockstrap / Greatest Hits

Weyes Blood / It’s Not Just Me, It’s Everybody

Miya Folick / Bad Thing

Alizzz / Que pasa nen

aroa ay / Xqnoo:(

Romeo Santos, Rosalía / El Pañuelo

La Bien Querida, Santiago Motorizado / La cruz de Santiago

Natalia Lafourcade / De todas las flores

Bizarrap, Quevedo / Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52

Khalid / Satellite

WILLOW / curious/furious

Alvvays / Easy on Your Own?

Magdalena Bay / All You Do

CATT / Wild Heart

Rachel Bobbitt / more

Angel Olsen / Big Time

Arctic Monkeys / Body Paint

Freddie Gibbs / Dark Hearted

Vera Blue / Mermaid Avenue

Björk, Kasimyn / Fossora

León Benavente / Mítico

Dragonette / Twennies

Fontaines D.C. / The Couple Across the Way