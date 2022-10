‘Fossora‘ de Björk es uno de los lanzamientos más importantes de la semana. El décimo álbum de la islandesa ha recibido críticas mayormente positivas, y se espera que el elepé debute dentro del top 10 de la lista de éxitos británica.

En España ese no será probablemente el rendimiento de ‘Fossora’. Son muchas las personas que acudieron a tiendas el pasado viernes para comprar el disco y se encontraron que estaba agotado o no disponible. En Barcelona hay tiendas donde ya se puede adquirir, como es el caso de DISCO 100, y otras donde llega mañana, 5 de octubre, como es el caso de Discos Revolver.

También mañana -si todo va bien- llega el vinilo de ‘Fossora’ a la tienda Bajo el volcán de Madrid, que confirma que el disco no ha contado con distribución en España y que las ediciones físicas están llegando desde la distribuidora Bertus, localizada en Holanda. La tienda Marilians también debería recibir los vinilos próximamente.

En cuanto a grandes almacenes, en Fnac Callao las ediciones físicas no llegaron el viernes, pero sí el sábado, y el mismo sábado se agotaron. Sí está disponible en las sucursales de Plaza Norte, Madrid Río, Goya o Parquesur, pero quedan muy pocas unidades en todos los casos. Y en El Corte Inglés de Callao, el disco es como si no existiera: «No hemos recibido ni el CD ni el vinilo, y lo que es más extraño, ni siquiera está dado de alta en el sistema», nos cuentan. Al menos los comercios pequeños sí esperan recibirlo esta semana.

Por otro lado, y de manera curiosa, las personas que han recibido el vinilo de ‘Fossora’ pedido por anticipado, y también el CD, han reparado en que las canciones suenan ligeramente diferente a las escuchadas en las plataformas digitales.

Como ha informado BjorkSpain en un hilo de Twitter, las primeras copias del vinilo que se han lanzado traen una mezcla diferente a la definitiva, adelantada para cumplir con la fecha límite en la producción de los discos, pero que no es la final. Ya se sabe que las fábricas de vinilos están saturadas, y Björk ha optado por mandar un «early mix» del álbum a las factorías para poder lanzar una primera tanda de vinilos en la fecha de estreno.

Así, el single ‘Ovule‘ no trae todos los arreglos escuchados en la versión publicada oficialmente, y El Guincho no aparece en los créditos de producción. Además, los hijos de Björk no hacen coros ni en ‘Ancestress‘ ni en ‘A Mother’s House’, en esta última falta el arreglo de clarinete, y el final de ‘Fossora‘ es distinto, también en la edición de CD, donde uno de los integrantes de Gabber Modus Operandi hace «screamo». Parece que el resto de pistas no presenta diferencias, y es de esperar que las siguientes ediciones físicas sí traigan la versión disponible en Spotify.