Hoy 7 de octubre viene cargado de lanzamientos. Sale el recomendado nuevo disco de Alvvays, también el tercer trabajo de Charlie Puth, y hay nuevos álbumes de Rigoberta Bandini, Daphni (Caribou), Viva Suecia, Broken Bells, la revelación TSHA, Ozuna, Sorry, Tórtel, WILLOW o King Gizzard & the Lizard Wizard.

Es un día especialmente potente para el pop español ya que, además de Rigoberta, es posible escuchar desde ya también la nueva rumbita de C. Tangana y Omar Montes, el adelanto del nuevo EP de Fangoria, y nuevos singles de Bad Gyal, rusowksy (que versiona a Rosario) o Niño de Elche, a las que hay que sumar propuestas más venidas del underground pero igualmente interesantes como las de dani o Besmaya.

En el plano internacional también ven la luz singles esperados, como el nuevo baladón de Måneskin o la colaboración de Carly Rae Jepsen y Rufus Wainwright que titula el disco de la primera. Además, regresan Bicep, uno de nuestros grupos de electrónica favoritos de los últimos tiempos.

Entre las novedades destacadas de la semana hay que contar también temas de Kali Uchis, Dragonette, Nena Daconte, LF SYSTEM (que da continuación a su macrohit británico), Nena Daconte, Easy Life, Soto Asa o Rozalén con Rodrigo Cuevas.

Tei Shi, Niños Mutantes, Michael Medrano, Oh Wonder, Gryffin con Tinashe, Royal & the Serpent, Maisie Peters, Nena Daconte, Ibeyi, Cat Burns, Iseo & Dodosound o Hozier son otros de los artistas que publican nueva música hoy, toda recopilada en la playlist «Ready for the Weekend».