Bibio te hace ver cómo sonaría ‘Thriller’ en 2022

Bibio es una de las joyas de Warp Records. El sello que dio a conocer a Aphex Twin, Boards of Canada, Oneohtrix Point Never… no se dedica solo a la electrónica experimental y Stephen James Wilkinson es, sin duda, uno de sus fichajes más transversales.

El compositor y productor británico se dio a conocer a principios de siglo con varios discos de folktronica lo-fi y, poco a poco, su paleta de sonidos se fue abriendo a otros géneros: hip-hop, ambient, indie-pop, R&B alternativo, power-pop…

- Publicidad -

En el mundo de Bibio, todo vale, incluso dentro de un mismo disco, como sucede en ‘BIB10’, su nuevo trabajo. Hay indie-pop a lo Real Estate (‘Off Goes the Light’), soft-rock (‘Rain and Shine’), funky (‘Sharratt’) y hay dos pistas que le hacen parecer un aspirante a nuevo Quincy Jones, ahora que ‘Thriller’ acaba de cumplir 40 años de vida.

La mano de Bibio para la producción se hace evidente en ‘S.O.L.’, una producción disco que no puede sonar más sofisticada a la par que retro. Es la Canción Del Día en sus pletóricos cinco minutazos. Especialmente sus sintetizadores podrían hacer las mieles de Bruno Mars y Dua Lipa, quienes ya están tardando en llamarle para colaborar.

- Publicidad -

Por otro lado, ‘Potion’ es la típica balada sexy que se estilaba en los 80, pero la pátina contemporánea le sienta de lujo. Michael Jackson podría haber cantado esta producción en la época; de hecho, se parece bastante a pistas de ‘Thriller’ como ‘Human Nature’.