Britney Spears aclara que no está peleada con Selena Gomez

El Instagram de Britney Spears sigue echando humo. Hace unos días, la cantante de ‘Toxic‘ publicaba un mensaje de crítica a las personas que le afean que enseñe su cuerpo en la red social mientras «comen helados de manera sexy en los videoclips». A Britney le parece hipócrita que haya mujeres que «avergüencen a otras por enseñar su cuerpo» mientras ellas hacen lo mismo.

Nadie sabía a cuento de qué Britney escribió este mensaje (ya borrado) ni a quién se refería exactamente, pero la gente asumió que se dirigía indirectamente a Selena Gomez. En 2016, Selena dio un discurso en unos premios en el que decía: «no quiero ver tu cuerpo en Instagram, quiero ver lo que hay dentro de tu corazón». Unos años después, Selena Gomez publicó una canción junto a BLACKPINK llamada ‘Ice Cream‘, en cuyo videoclip aparece lamiendo un helado.

La coincidencia (muy cogida con pinzas pues las palabras de Selena se produjeron cuando Britney todavía estaba tutelada y no controlaba su cuenta de Instagram) hacía saltar las alarmas de una posible enemistad entre Britney y Selena, pero la autora de ‘Glory’ ha dado carpetazo a los rumores con una nueva publicación de Instagram en la que aclara que sus palabras no iban dirigidas a nadie en particular.

En el post, Britney explica que «me refería a los días en que era joven y se me discriminaba de manera brutal, y los hombres me preguntaban por mis tetas o por enseñar el abdomen en las entrevistas», y cuenta que decidió publicar el mensaje cuando volvió a ver el videoclip de ‘Milkshake’ de Kelis y recordó que este «ofendió a mucha gente» por mostrar una expresión corporal muy «explícita». Britney aclara que ella «anima a las mujeres a que enseñen su cuerpo como les plazca».

En cuanto a Selena, la intérprete de ‘Slumber Party’ solo tiene buenas palabras para ella: dice que la admira profundamente, que es una «persona que siempre he querido conocer», que cuando Selena acudió a su boda «fue un sueño» y que su música le ha «ayudado a superar momentos difíciles». A Selena las palabras de Britney seguro le animan: la autora de ‘Rare‘ está confinada a causa de la covid y Britney es su mayor ídolo. Se curará de golpe cuando lo lea.