La nana de Rihanna reconforta… ¿o más bien adormece?

Parte de la redacción evalúa ‘Lift Me Up‘, el primer single de Rihanna en seis años, perteneciente a la banda sonora de ‘Wakanda Forever’.

«Era muy reticente a que el esperadísimo regreso de Rihanna fuese con una balada (pese a que ha hecho joyitas en ese sentido), y menos con una “balada navideña”, pero con una sola escucha ya me tenía ‘Lift Me Up’, y las demás me han hecho confirmarlo. Ya nos dará bops como sola ella sabe, pero de momento tenemos una balada que tiene sus bazas en una melodía clásica, unos sutiles arreglos de cuerda a lo Sufjan y, por supuesto, la inconfundible voz de Rihanna, que la aleja de ser lineal con su mezcla de garra y dulzura. Lo mejor es el tramo final, y desde luego la letra.

Tems cuenta que tomó el encargo de homenajear a Chadwick Boseman y lo convirtió en un homenaje a sus propios seres queridos fallecidos, “como si fuese un cálido abrazo con ellos: pensé cómo sería si pudiese cantarles y expresarles cuánto les echo de menos”. Se usan versos que son tan inquietantes como bellos y que, al combinarlos con el afecto de otros, lo que inspiran es tranquilidad: “Drowning in an endless sea / Keep me in the strength of your arms” o “Burning in a hopeless dream / Hold me when you go to sleep / Keep me in the warmth of your love”. Con todos estos mimbres, ‘Lift Me Up’ acaba siendo una nana sobre la muerte que a Rihanna le sienta como un guante». Pablo Tocino

«El primer single de Rihanna en casi 7 años pertenece a la banda sonora de una película, lo cual me parece buena estrategia: Rihanna está diciendo que vuelve, pero paso a paso, a su ritmo. Y para que la gente no se vuelva ya completamente loca, la barbadense entrega ‘Lift Me Up’, una balada somnífera que, más que «elevarnos», nos adormece, y que sirve para regular expectativas ante el material que contenga su próximo disco, que será infinitamente mejor porque tampoco es difícil.

‘Lift Me Up’ podría funcionar, pero no: resulta genérica como nana, sus arreglos se pasan de azucarados, la melodía no deja demasiada huella y sorry pero… RiRi sabe cantar mejor. En esta canción su voz no suena en su mejor forma, y los «adlibs» que realiza al final me parecen poco inspirados. Debería ser una nana más interesante, con más chicha, pero, como ha manifestado un usuario de Popjustice, más bien deja a «fourfiveseconds from sleeping». Jordi Bardají



