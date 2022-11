‘The Forever Story’ de JID es nuestro Disco de la Semana y uno de los mejores álbumes de hip hop de 2022. Ya lo era el pasado agosto, cuando fue lanzado, y ni siquiera estaba terminado. Según el propio JID, faltaba una de las canciones esenciales para «entender la historia al completo» y para redondear totalmente el concepto del disco. Con ‘2007’, el LP tiene 16 canciones y 8 en cada lado, es decir, dos símbolos que representan la historia infinita en la que JID siempre fue el protagonista.

‘2007’ no estuvo presente en la primera edición de ‘The Forever Story’ debido a problemas para despejar los derechos de los samples utilizados. En específico, parece que el audio con el que había problemas era el sample del beat de ‘HiiiPoWeR’ de Kendrick Lamar, el cual se puede escuchar brevemente durante la versión de YouTube. Sin embargo, en la versión que se ha subido a Spotify ha sido eliminado. Aun así, a lo largo de los 7 minutos de canción, JID llega a rapear sobre tres beats diferentes.

‘2007’ está centrado totalmente en ser un tema cinematográfico, cuyo fin es únicamente poner al oyente en sintonía con el background mental y personal de JID, para que la próxima vez que se reproduzca ‘The Forever Story’ todo tenga un significado añadido. Recuerda mucho en su estilo narrativo a ‘A Life in the Day of Benjamin André (Incomplete)’, la canción de Outkast en la que André 3000 narra toda su vida hasta el momento de la grabación del tema, de ahí el «incomplete».

JID repasa los cambios por los que estaba pasando en su vida desde 2007 hasta el lanzamiento de su primer disco en 2017, usando como marcadores temporales los primeros proyectos de J. Cole, su mentor y el fundador de su discográfica. Este dedica unas inspiradoras palabras al final del tema, contando cómo conoció a JID y cómo este le demostró que «no solo lo quiere, sino que está dispuesto a hacer el trabajo que haga falta para conseguirlo».

JID cuenta lo encaminada que estaba su vida hacia el fútbol americano («Nunca soñé con balbucear palabras enfrente de cientos») y cómo pasó de eso a rapear, desde sus primeros freestyles en la habitación de la universidad hasta cómo su padre, que también interviene en el track, le echó de casa por sus tatuajes y aspiraciones artísticas. Además, entremedias nos cuenta episodios personales que ocurrieron durante esa etapa. Por ejemplo, la noticia del cáncer de su abuela y cuando su hermano, del cual solo conocía el nombre, salió de la cárcel.