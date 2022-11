Iggy Pop publicará uno de los primeros discos de 2023

Iggy Pop ha anunciado que su nuevo disco ‘Every Loser’ verá la luz el 6 de enero. Será, por tanto, uno de los primeros lanzamientos de 2023, junto con el nuevo disco de RuPaul, ‘Black Butta’, que, sí, también sale el Día de Reyes.

‘Every Loser’ será el álbum número 18 de Iggy Pop, y el rockero lo ha producido junto al productor superestrella Andrew Watt, quien, entre otros, ha trabajado con Ozzy Osbourne y Pearl Jam. Este año, Watt ha producido ‘Hold Me Closer’ de Elton y Britney pero, por lo que se ve en su portfolio y en redes sociales, a él lo que le va de verdad es el rock.

Tanto es así que estas son las palabras de Watt sobre el disco: «Iggy es un puto icono. Un tío original de verdad. Él inventó el «stage dive». No puedo creer que me haya dejado hacer un disco con él. Estoy realmente agradecido. No puede ser más guay».

‘Every Loser’ es un trabajo que Iggy y Watt han grabado «a la manera antigua» y que, a nivel sonoro, «te dará una paliza». Además, contiene colaboraciones estelares de Travis Barker de Blink-182, Chad Smith de Red Hot Chili Peppers, Duff McKagan de Guns N’ Roses, Stone Gossard de Pearl Jam, Dave Navarro de Jane’s Addiction y, de manera póstuma, de Taylor Hawkins.

‘Frenzy’ es el único single que se conoce de ‘Every Loser’ y salió hace unos días. Este es el tracklist:

01 “Frenzy”

02 “Strung Out Johnny”

03 “New Atlantis”

04 “Modern Day Rip Off”

05 “Morning Show”

06 “The News For Andy”

07 “Neo Punk”

08 “All The Way Down”

09 “Comments”

10 “My Animus Interlude”

11 “The Regency”