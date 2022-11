Morat pueden con Taylor y con Bad Bunny… pero no con Mora

Desde el sello Rimas Entertainment, Mora es el nuevo número 1 de discos en España con su disco ‘Paraíso’, como ya os hemos contado en la lista de singles, que también lidera. Además, en el top 100 hay hasta 19 canciones suyas.

Morat tienen que conformarse con el puesto 2 con ’Si ayer fuera hoy’, lo cual es un verdadero drama para los colombianos, pues han conseguido superar las voluminosas ventas y streamings de Taylor Swift y Bad Bunny (desplazados al 3 y al 4), pero ni por esas han conseguido llegar al número 1 en una semana tan competitiva.



- Publicidad -

La tercera entrada más fuerte estos días es la de ‘Her Loss’ de Drake y 21 Savage, directa al puesto 6. El álbum ha sido número 1 en Reino Unido y Estados Unidos. El dato de España está más en sintonía con el de países vecinos de habla no inglesa: top 3 en Italia y top 10 en Francia. Ni un tema de todo el disco de Drake y 21 Savage llega al top 100 de singles.

Otra entrada al top 10 de discos en España es ‘Esta vida es un jaleo’ de Pole., que llega al puesto 9. Destacamos la buena supervivencia de ‘El amor de la clase que sea’ de Viva Suecia, que pasan del 15 al 14 y de ‘La Emperatriz’ de Rigoberta Bandini, que se mantiene en el 16. Arctic Monkeys y Camela están ya por debajo pese a que sus discos son más nuevos.



- Publicidad -

‘Smithreeens’ de Joji entra al puesto 28 en España. Ha sido top 3 en Australia, top 5 en Estados Unidos y top 13 en Reino Unido.

Hay varias reediciones de 25º aniversario que llegan al top 100 de nuestro país: ‘A estas alturas del partido – 25 años’ de David DeMaría (22), ‘The Fat of the Land – 25th Anniversary’ de The Prodigy (26), y ‘SpiceWorld 25th Anniversary’ de Spice Girls (58).

- Publicidad -

Las entradas de la semana se completan con ‘Mi concierto en el balcón’ de Paula Mattheus (21), ‘Vuélame el corazón’ de Macaco (45), ‘Global’ de Gloosito (48), ’Siempre Blessd’ de Blessd (51), ‘Live at the Bon Soir’ de Barbra Streisand (82), la banda sonora de ‘Stranger Things: Season 4’ (89) y ’Uta’s Songs One Piece Film Red’ (95).