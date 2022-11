Rigoberta: «Pablo Motos no quiso que fuera a El Hormiguero»

Rigoberta Bandini sigue de gira y acaba de actuar en el Palau Sant Jordi de Barcelona delante de 15.000 espectadores, según La Vanguardia. Además, la autora de ‘La Emperatriz‘ ha sido entrevistada en el podcast ¡Menudo cuadro! y ha realizado unas interesantes declaraciones sobre Pablo Motos: dice que el presentador no ha querido entrevistarla en El Hormiguero.

Rigoberta, que ha sido número 1 de singles en España con ‘¡Ay mamá!’, ya llena festivales y recintos grandes con un año de carrera y ha protagonizado uno de los fenómenos musicales del año, nunca ha visitado El Hormiguero, donde sí hemos visto, por ejemplo, a La Bien Querida hasta en dos ocasiones, entre muchísimos otros artistas mainstream. Rigoberta cree que, en el pasado, puede haber hablado de Motos de manera poco halagüeña, y que este le puede guardar rencor.

Así lo ha contado en el podcast. En la sección Menudo compromiso, los presentadores David Insua y David Andújar han preguntado a Paula Ribó qué persona de la industria del entretenimiento le cae mal, y ella ha respondido sin pensárselo Pablo Motos porque «no ha querido que fuera a su programa». La cantante cuenta que su equipo contactó a El Hormiguero para ir, pero que el programa se negó, y Rigoberta elucubra: «yo, como soy una bocas, habré dicho que no me cae simpático, y él se lo ha apuntado en su libreta».

Rigoberta explica que las personas le suelen caer bien cuando las conoce de tú a tú, y añade que Motos «es una persona que me genera mucha curiosidad si en persona me caería bien o mal, porque igual me caería bien», pero que no le guarda «mucho aprecio» debido a la negativa de El Hormiguero de que visitara el programa. Los presentadores del podcast no dan crédito: «es una tontería, porque habrías reventado la audiencia».

Las declaraciones de Paula Ribó dejan en mal lugar a Pablo Motos, que vetaría a personas de su programa en base a si le caen bien o mal, lo cual en este caso nos ha robado de una entrevista en El Hormiguero que podría haber estado bien. O no. Tampoco es que Rigoberta necesite más exposición mediática a estas alturas, pues de hecho planea un descanso largo después de la gira que se encuentra presentando.