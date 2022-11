Kris Wu, una de las mayores estrellas del pop de China, ha sido sentenciado a 13 años de prisión por violar a varias mujeres, algunas de ellas menores de edad. Se le imputan cargos de violación y de «libertinaje grupal», que en China se castiga con una pena de cinco años. El cantante y actor cumplirá su pena y después será deportado del país. Él es residente canadiense.

La primera acusación hacia Wu tuvo lugar en julio de 2021, cuando la influencer china Du Meizhu acusó al artista de violarla a ella y a otras mujeres, algunas menores, mientras ellas yacían inconscientes después de haber sido drogadas o alcoholizadas. Wu, que ha negado continuamente las acusaciones, fue detenido por la policía y arrestado formalmente poco después, por «sospechas de violación».

Como informa Variety, en China la pena por violación se castiga con hasta 10 años de cárcel, pero puede escalar a cadena perpetua o incluso a pena de muerte si el caso es especialmente grave.

Por otro lado, Wu se enfrenta al pago de una multa de 80 millones de euros (600 millones de yenes chinos) por evasión fiscal.

Wu es uno de los raperos más conocidos de China, y también es ex-integrante de EXO, una de las bandas de k-pop más exitosas. Además, ha representado multitud de marcas, que cancelaron su acuerdo con él tras las acusaciones. El también actor ha aparecido en películas de Hollywood como ‘XXX: Return of Xander Cage o ‘Valerian and the City of a Thousand Planets’.