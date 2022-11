Bob Dylan se disculpa con sus fans por firmar libros con máquina

Bob Dylan se ha disculpado con sus seguidores después de revelarse que no firmó a mano las ediciones limitadas de su libro ‘The Philosophy Of Modern Song‘, al contrario de lo que la editorial Simon & Schuster había promocionado. Los libros, publicados en una tirada de 900 copias, habían salido al mercado a un precio de 600 dólares, pero los compradores sospecharon de las firmas desde el primer momento, debido a su aspecto demasiado uniforme.

En un comunicado, Dylan ha pedido perdón por decepcionar a sus seguidores y ha confirmado haber usado una máquina de firmar («autopen») para signar los libros. En el texto, Dylan achaca la decisión a un problema de salud y a las restricciones de la pandemia.

Dylan explica: «En 2019 tuve un caso grave de vértigo que me duró toda la pandemia. En ese momento, para firmar los libros me tengo que encerrar en un espacio cerrado con cinco personas que trabajan conmigo, y no encontramos una manera segura de hacerlo durante el momento de mayor riesgo del virus, por lo que, durante la pandemia, fue imposible firmar nada y el vértigo no ayudó».

A continuación, Dylan cuenta que «debido a que los plazos de entrega se acercaban se me sugirió la idea de utilizar un bolígrafo automático», y que aceptó la sugerencia porque se le aseguró que «este tipo de cosas se hacen todo el tiempo en el mundo del arte y la literatura». Finalmente, el músico reconoce que «utilizar una máquina fue un error de juicio y lo quiero rectificar inmediatamente» y confirma que se encuentra «trabajando con Simon & Schuster para hacer exactamente eso».

