La Femme: «Nos han influido la Movida, Alaska y Ataque de Caspa»

“En los años a partir de ‘Mystère’ giramos bastante, y durante la pandemia trabajamos en mucha música nueva, que dio como resultado el disco ‘Paradigmes’, y este nuevo más reciente”. La conversación con Sacha Got de La Femme se inicia repasando qué ha sido del grupo desde la última entrevista que les hicimos.

El disco al que se refiere es, por supuesto, ‘Teatro Lúcido’, grabado completamente en español y lanzado en las pasadas semanas. Una querencia por nuestro idioma que se canaliza a través de “distintos palos. Nos ha influido el sonido de la Movida, la música de Alaska, o de Ataque de Caspa. Pero también géneros como el pasodoble, la música de Semana Santa, el flamenco…”.

A esto se añaden influjos transatlánticos: “además hay elementos de reggaeton, sonido brasileño o mariachis… hemos intentado hacer un rollo latino y español, pero a nuestra manera”. Cuando le comento que esa manera me recuerda un poco a Manu Chao en las canciones cantadas por las voces masculinas del grupo, Sacha comenta: “puedo ver la posible similitud pero yo no escucho esa música… aunque es muy conocido en Francia no es alguien que nos haya influenciado”.

En cualquier caso, en ‘Teatro Lúcido’ predominan absolutamente las voces femeninas “por el tema de los acentos. Éramos conscientes de que en la mayoría de las canciones quedaba mejor así.” Las cantantes del disco incluyen a Wendy Moira, “dueña del Teatro Lúcido de México, de donde se inspira el título” o Itziar Guardamino, “una española de Barcelona, es modelo y apareció en clips nuestros como ‘Pasadena’ o ‘Le Jardin’… y al final ha acabado participando en el nuevo disco. Por ejemplo canta en ‘Sácatela’”.



Pero lo más interesante es la bastante sorprendente colaboración en el álbum de Imán Amar y Ana Valladares de Adiós Amores: “fue a través de mi amigo Guille, durante un viaje de unos días en Granada. Conocí a Imán, estuve pasando unos días en su casa, y ellas acabaron cantando en varias canciones, como ‘No Pasa Nada’, ‘Cha cha’, ‘Contaminado’ o ‘Sácatela’”. Todo ese elenco femenino ayudó con las letras, que como las canciones “escribimos por separado y después terminamos juntos”. Según explica Sacha, “ellas corregían las letras una vez que las habíamos escrito nosotros en un español a veces no muy correcto”.

A lo largo de ‘Teatro Lúcido’ sorprende lo bien que combina el lado de pop electrónico tan característico en La Femme con estos nuevos territorios estilísticos. En especial, lo bien que encajan tantos instrumentos acústicos, orgánicos, con la electrónica: “sí, cuidamos mucho el sonido. Un reto fue conseguir un buen sonido de trompetas, de los metales en general. No fue fácil”. Tras probar cantidad de músicos de mariachi en sus periplos por México, la banda acabaría usando una sección de viento francesa (“que en realidad tocaban mejor”).

En los momentos en los que electrónica y castellano mejor casan (‘Resaca’), se escuchan esos mencionados ecos de la Movida. No le sacamos a Sacha mucho más que “Alaska, y la canción ‘Bote de Colón’… he oído un recopilatorio, pero no recuerdo los nombres”, aunque ¿quién necesita a unos La Femme estudiosos? Su enfoque intuitivo es precisamente lo que hace este disco tan original. Si canciones como ‘Contaminado’ recuerdan a aquellos Antena que exploraban ritmos brasileños en francés, es de nuevo una feliz casualidad: “No conozco apenas. Me encanta ‘Bye Bye Papaya’, pero es una canción que he descubierto recientemente, no la conocía durante la gestación del disco”.

Tras contarnos que siguen en contacto con la muy exitosa en Francia Clara Luciani (“cantó con nosotros durante uno o dos años al principio… seguimos su carrera y la vemos de vez en cuando”), le pedimos a Sacha que nos recomiende algún artista que le guste de la escena francesa musical actual: “Os recomiendo escuchar Bon Voyage Organisation, Juniore, ou Tentative.

La Femme actúan el 17 de enero en la sala Razzmatazz de Barcelona, el 18 de enero en La Riviera de Madrid y el 19 de enero en la sala Santana de Bilbao. Las entradas están a la venta.