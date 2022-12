López Obrador le pide a Bad Bunny que haga un concierto gratuito

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, le pidió este miércoles a Bad Bunny que dé un concierto gratuito en el Zócalo, la plaza principal de Ciudad de México. Esta propuesta llega tras el caos ocurrido en el show final del ‘World’s Hottest Tour’ del puertorriqueño, que se celebraba en el Estadio Azteca de México y en el que cientos de personas se quedaron a las puertas por un problema con los tickets de Ticketmaster, que aparecían como duplicados.

López Obrador, evitando mencionar a Ticketmaster en todo momento, declaró ayer durante una rueda de prensa que «sé que [Bad Bunny] está saturado y cansado, porque trabaja mucho, pero le pido que considere la posibilidad de que venga a México, al Zócalo, ojalá y venga», exclamó el mandatario. Eso sí, posteriormente añadió que no le podemos pagar, tendría que ser una colaboración de él».

El presidente también ha admitido que le dio «mucho sentimiento» ver a los jóvenes que se quedaron sin entrar al concierto «porque les clonaron los boletos, porque les hicieron fraude». Tras esto, Obrador ha confirmado que ha dado instrucciones a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que «actúe» y consiga devolver el dinero a los asistentes. Este también ha recalcado que «la culpa no es de Bad Bunny», sino de los vendedores de los tickets, pero también ha matizado que «él podría contribuir».

De esta forma, el presidente mexicano ha tildado a Bad Bunny de «gente solidaria», «joven» y «sensible», y ha asegurado que este no pierde nada por celebrar el concierto para que «entraran todos los jóvenes que no tienen posibilidad de hacerlo». Obrador ha apuntado que el Gobierno no podría pagar un concierto del puertorriqueño, pero que se encargarían del resto de necesidades: «Nosotros nos encargamos del escenario y las luces, claro no tan espectaculares, porque estuve viendo cómo salió ahí en el Azteca volando una palmera y eso sí no se puede acá», acabó bromeando.

🚨#ÚLTIMAHORA | AMLO le pide a Bad Bunny que dé un concierto gratis en el Zócalo. Esto tras las múltiples denuncias de fraude y clonación de boletos de Ticketmaster en el Estadio Azteca. pic.twitter.com/cAuhhGAZkD — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) December 14, 2022