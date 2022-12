Miley Cyrus publicará nueva música en 2023. Así lo confirman unos pósters que han aparecido en un mural de Los Ángeles y en los que se puede leer el mensaje «New Year, New Miley». Esta misma frase aparece también en el perfil de Spotify de la cantante estadounidense.

Lo que llega en 2023 es claramente una nueva era de Miley Cyrus, y los pósters anticipan una etapa que puede estar marcada por la sexualidad, pues en ellos aparecen imágenes que muestran partes del cuerpo semidesnudo de Miley, como su estómago, sus piernas, sus pies o sus manos. Las imágenes dan a entender que Cyrus lleva puesto únicamente un jockstrap de color vino, y su carácter sexual es evidente, especialmente en esa imagen que muestra una mano que le agarra la pierna.

Es de esperar que Miley publique nuevo disco largo en 2023, que sería el octavo de su carrera y llegaría tres años después de ‘Plastic Hearts‘, su mejor disco (hasta ahora). Un trabajo marcadamente rockero en el que encontramos algunos de sus mayores éxitos, entre ellos ‘Midnight Sky’, ‘Angels Like You’ y ‘Prisoner’, su sonado dueto con Dua Lipa.

Además de inaugurar nueva era, en 2023 Miley también participará en el nuevo disco de Morrissey, si bien el anunciado ‘Bonfire of Teenagers’ sigue sin fecha de edición.

Antes de todo esto, Miley presentará un nuevo especial de Nochevieja, ‘Miley’s New Year’s Eve Party’, que se emitirá el 31 de diciembre en NBC y Peacock TV. No lo presentará sola, sino que contará con la compañía de su madrina, Dolly Parton.

“New Year, New Miley” messages have been spotted in Los Angeles. pic.twitter.com/hyIF7S1pvg

— Pop Crave (@PopCrave) December 16, 2022