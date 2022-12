Las mejores canciones de noviembre 2022

Esta vez con un considerable retraso debido a la edición física de nuestro primer Anuario, recopilamos la lista de las mejores canciones de noviembre para nuestra redacción. Varios de estas canciones o artistas aparecen en dicha compilación de una u otra manera. Y es que tuvimos un final de mes fulgurante en el que salieron lanzamientos tan importantes como los de Vicente Navarro, Los Punsetes, Maria Rodés, Stormzy o SAULT. Entre los que fueron «Disco de la Semana» en JENESAISPOP, Skullcrusher, JID y Lucrecia Dalt.

Noviembre también es mes de que conozcamos los avances de los discos que llegarán al mercado en 2023, y en ese sentido hemos conocido singles nuevos de Fever Ray (ya confirmada en eventos con la envergadura de Bilbao BBK Live y Sónar), Romy, Cala Vento o Alien Tango. Entre las revelaciones, continuamos atentos a rusowsky, Teo Planell y TRISTÁN!, añadiendo a Nana Lourdes, hemlocke springs o Honey., entre otros.

Maria Rodés / Soltar las armas

Cala Vento / Equilibrio

Los Punsetes / Hola, destrucción

Phoenix / After Midnight

hemlocke springs / girlfriend

Fever Ray / Carbon Dioxide

Romy, Fred Again.., / Strong

Vicente Navarro / El primero

Alien Tango / 1000 Years

Nana Lourdes / Horse Girl

Teo Planell, TRISTÁN!, Roy Borland / BB

rusowsky, TRISTÁN! / GOOFY

La Bien Querida / La voz de su amo

Honey. / What Now

SAULT / Fight for Love

JID / Kody Blu 31

Carly Rae Jepsen, Rufus Wainwright / The Loneliest Time

Skullcrusher / Whatever Fits Together

J Maya / Machine Learning

GIN / bolerito triste

Sila Lua, LaTorre / Patrón

Lil Yachty / Poland

FLETCHER / Becky’s So Hot

Avril Lavigne, YUNGBLUD / I’m a Mess

Pharrell Williams, Travis Scott / Down in Atlanta

Stormzy / This Is What I Mean

Lucrecia Dalt / Contenida

Florence Arman / Friends

Jordana B / Cumbia B

Molly Burch / Cozy Christmas