Nochevieja: las uvas y el alquitrán, «un año más»

En un extra de Navidad de REVELACIÓN O TIMO, el podcast de JENESAISPOP, hablamos de la repercusión social de ‘Un año más’ de Mecano. ¿Es un clásico navideño tan transversal como ‘All I Want for Christmas Is You’ de Mariah Carey en otros países? ¿Por qué si lo es no vuelve nunca o casi nunca a las listas oficiales de Promusicae? Aprovechamos el extra navideño para hablar de tradiciones, supersticiones y la serie ‘Smiley’, donde suena el tema. Recordad que podéis apoyar el podcast comprando algo en nuestra tienda online o realizando donativos a esta cuenta de Paypal: [email protected]



