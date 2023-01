Muere Jeremiah Green, batería de Modest Mouse

Jeremiah Green, batería de Modest Mouse, ha muerto este 31 de diciembre a consecuencia de un cáncer. El músico «se acostó a descansar y simplemente se desvaneció», informa el comunicado. La banda había anunciado recientemente el diagnóstico de Green en redes sociales. El artista tenía 45 años.

En 1993, los adolescentes Jeremiah Green, Isaac Brock y Eric Judy fundaron Modest Mouse en Seattle. Sus tres primeros discos, ‘This Is a Long Drive for Someone with Nothing to Think About’ (1996), ‘The Lonesome Crowded West’ (1997) y ‘The Moon & Antarctica’ (2000), les supusieron un público cada vez más mayor, hasta que el último de ellos logró entrar en el Billboard, un hito para la banda en ese momento.

En 2003, Green abandonó Modest Mouse tras sufrir un «colapso nervioso» (previamente había sido diagnosticado de trastorno bipolar), lo que significa que Green está ausente de la grabación del disco más vendido de la banda, ‘Good News for People Who Love Bad News’, publicado en 2004 (el batería fue reemplazado por Benjain Weikel). Ese mismo año, Green volvió a la formación.

Además de en Modest Mouse, Green tocó inicialmente en otras bandas como Satisfact and Red Stars Theory y, tras su marcha de la banda, publicó un disco largo con su grupo Vells. Después, el batería tocó en los siguientes álbumes de Modest Mouse, entre ellos el notable ‘We Were Dead Before the Ship Even Sank’ (2007), y también en el último, ‘The Golden Casket’, lanzado hace un par de temporadas.



