Venga, Bea presenta hoy sus canciones sobre «Rayadas» y «Bragas» ajenas

Venga, Bea es una de las artistas que has podido degustar en los últimos meses en nuestra playlist de pop nacional Sesión de Control. Se trata del proyecto de Beatriz Salvador Martínez, que se daba a conocer durante la pandemia compartiendo versiones de canciones pop tipo La Oreja de Van Gogh (muy especialmente ‘Cuídate’) y finalmente ha subido también composiciones propias.

Destacan especialmente dos: ‘Rayadas’ es una canción sobre la depresión que no obstante se presenta con un ritmo alegre marcada por un ukelele. Te gustará si te gustan Tronco. La letra habla sobre «tener pesadillas y querer morir», «puto odiar Madrid» por el calor, «tomar una pastillita» pero seguir atormentada por las «rayadas»… mientras la melodía, como decimos, sugiere lo contrario.

Y por otro lado también está ‘Tus bragas’, el que parece haberse convertido en su gran himno pop-rock, en su cotidianidad. Su ex se ha dejado en su casa «5 bragas», pero las cosas no han terminado en muy buenos términos. «Me pongo tus bragas cuando tengo la regla, no me da pena mancharlas, ni me da cosa tenerlas. Y hoy la verdad te vengo a decir: es que tus bragas me quedan mejor a mí que a ti» es una de sus frases estelares.

Venga, Bea está trabajando en su primer disco, que se espera para este año, de mano del productor Martin Spangle, responsable del primer disco de Cariño. Así lo contaba en una entrevista el año pasado. Y su repertorio puede ser más variado de lo que parece, pues se completa de momento con un villancico y sendas baladas muy diferentes, ‘La playa’ y ‘Japón’, por muchas bragas que también haya situado en la portada de todas. La artista toca hoy viernes 13 de enero en el DIME QUE ME QUIERES de Madrid. Entradas, aquí.





