‘As bestas’ y ‘Cinco lobitos’ triunfan en unos igualados Feroz

Los Premios Feroz celebraban ayer su décima edición en Zaragoza, en la que ‘As bestas’ y ‘Cinco lobitos’ partían como favoritas.

El thriller rural de Sorogoyen triunfó en tres categorías (Mejor película dramática, Mejor actor de reparto y Mejor Banda Sonora Original), mientras que la ópera prima de Alauda Ruiz de Azúa también se llevó tres premios (Mejor actriz protagonista, Mejor actriz de reparto y Mejor guion). El Feroz a la Mejor Dirección fue para Carla Simón por su trabajo en ‘Alcarràs’, mientras que el de Mejor actor se lo llevó Nacho Sánchez por ‘Mantícora’.

- Publicidad -

‘La ruta’ y ‘No me gusta conducir’ empataron con tres galardones en las categorías televisivas. El momento más emocionante de la noche lo protagonizó Pedro Almodóvar con la entrega del Feroz de Honor, en cuyo discurso habló de nacer en La Mancha, ser nuevo en Madrid, la Transición, la Movida y muchos más aspectos de su vida y cómo estos han influenciado su cine. Además, también tomó un momento de su discurso para lanzar un mensaje a favor de la sanidad pública y mostrarse crítico con la Comunidad de Madrid.



Mejor película dramática: ‘As bestas’

Mejor película de comedia: ‘Competencia oficial’

Mejor dirección: Carla Simón por ‘Alcarràs’

Mejor actriz protagonista de una película: Laia Costa por ‘Cinco lobitos’

Mejor actor protagonista de una película: Nacho Sánchez por ‘Mantícora’

Mejor actriz de reparto de una película: Susi Sánchez por ‘Cinco lobitos’

Mejor actor de reparto de una película: Luis Zahera por ‘As bestas’

Feroz Feroz DAMA al mejor guión de una película: Alauda Ruiz de Azúa por ‘Cinco lobitos’

Mejor música original: Oliver Arson por ‘As bestas’

Mejor tráiler: Marta Longás por el tráiler final de ‘Cerdita’

Mejor cartel: Carlos Vermut por ‘Mantícora’

Mejor serie dramática: ‘La ruta’

Mejor serie de comedia: ‘No me gusta conducir’

Mejor actriz protagonista de una serie: Claudia Salas por ‘La ruta’

Mejor actor protagonista de una serie: Juan Diego Botto por ‘No me gusta conducir’

Mejor actriz de reparto de una serie: Patricia López Arnaiz por ‘Intimidad’

Mejor actor de reparto de una serie: David Lorente por ‘No me gusta conducir’

Feroz Feroz DAMA al mejor guión de una serie: Borja Soler, Roberto Martín Maiztegui, Clara Botas y Silvia Herreros de Tejada por ‘La ruta’

Arrebato de Ficción: La piedad, de Eduardo Casanova.

Arrebato de No Ficción: La visita y un jardín secreto, de Irene M. Borrego.

Feroz de Honor 10º aniversario: Pedro Almodóvar

- Publicidad -