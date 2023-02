PinkPantheress remezcla ‘Boy’s a liar’ con Ice Spice, «la princesa del drill»

PinkPantheress y Ice Spice, la nueva sensación del rap estadounidense, han sorprendido en este viernes de novedades musicales con el lanzamiento del remix de ‘Boy’s A Liar’, renombrado simplemente como ‘Boy’s a liar Pt. 2′. La original llegó el pasado noviembre y está coescrita y coproducida por Mura Masa.

La cantante británica no aporta ningún nuevo verso al tema, mientras que la rapera de Nueva York realiza un verso que se podría dividir en dos partes bien diferenciadas. En la primera, realiza el tipo de drill por la que es tan conocida, con letras tan directas como «that boy is a cap, sayin’ he home, but I know where he at, bet he blowin’ her back». Sin embargo, hacia el final de su parte muestra su lado más vulnerable, a juego con el estilo típico de Pink: «But I don’t sleep enough without you / And I can’t eat enough without you».

PinkPantheress habló con NME sobre el inesperado remix, argumentando que «en cuanto a las colaboraciones, soy bastante exigente» y que pese a que no comparte la moda de hacer un remix en cuanto una canción se hace más grande, Ice Spice era la persona perfecta para esta canción: «Aunque haga drill, sus flows son únicos y las bases que elige son diferentes, a mucha gente le costaría rapear sobre mis beats, pero sabía que a ella le iría bien».

Descrita por Pitchfork como «la princesa heredera del drill del Bronx», Ice Spice no ha tardado en convertirse en una estrella. El pasado agosto lanzó ‘Munch (Feelin’ U)’, convirtiéndose en toda una sensación online, y en octubre podíamos ver a Lil Nas X disfrazándose de ella en Halloween.

A mediados de enero lanzó su EP debut, ‘Like..?’, consiguiendo su primera entrada en el Hot 100 gracias al tema ‘Gangsta Boo’, con la colaboración de Lil Tjay. Sin embargo, las canciones que mejor definen el singular estilo de Spice serían ‘In Ha Mood’ y ‘Bikini Bottom’, ambas fuentes de originales beats y refrescantes flows.