Adiós a Raquel Welch… ¿»El Cuerpo»?

Raquel Welch ha fallecido a los 82 años según ha confirmado su agente a AFP. TMZ ha sabido por personas de su familia que la causa de la muerte ha sido una “breve enfermedad”. Conocida con el sobrenombre de «El Cuerpo» y uno de los grandes mitos sexuales del siglo XX, Raquel Welch rodó más de 30 películas y medio centenar de shows televisivos. Entre ellos se encontraban ‘Hace un millón de años’, rodada en 1966, y desde la cual se convertiría en chica pinup.

Tras realizar un pequeño papel en ‘Roustabout’ con Elvis Presley (1964), Welch apareció en ‘Viaje alucinante’ (1966), ‘Dispara fuerte, más fuerte, no lo entiendo’ con Marcello Mastroianni (1966) y ‘La mujer de cemento’ con Frank Sinatra (1968). También en Westerns como ‘Bandolero!’ y ‘100 Rifles’. En 1973 obtuvo un Globo de Oro con ‘Los tres mosqueteros’. En ‘Myra Breckinridge’ interpretó a una persona transgénero, nada menos que en 1970 y en la España de los 80 es muy recordado su anuncio de Freixenet.

Amiga del yoga y de la vida sana, en una conocida entrevista de Los Angeles Times relativamente reciente, terminó diciendo que la condición de sex symbol no la representaba del todo: “No soy tonta. Me di cuenta de que no era a Meryl Streep a quien habían puesto en bikini. Fui alguien a quien lanzaron como un cohete al estrellato de la noche al día. Sabía que esto me iba a dar una oportunidad e intenté sacar el máximo provecho de aquello”.

