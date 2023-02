Buenos artistas, horribles discos : la nueva lista de Rolling Stone

Crecida por la repercusión que lograba su lista de mejores cantantes de todos los tiempos, que provocaba la ira de los fans de Céline Dion porque la canadiense no aparecía en ninguno de sus 200 puestos, Rolling Stone dobla apuesta.

Esta vez, la revista norteamericana ha decidido hacer un ránking de los 50 peores discos publicados por artistas brillantes. Son álbumes «genuinamente horribles» que fueron «producto de haber consumido demasiada cocaína» (Elton John), cuando no resultado de un cambio de formación dramático, o tan hijos de su tiempo como muchos discos de los 80.

- Publicidad -

ye‘ de Kanye ocupa el primer lugar. ¿Tan malo era? ¿Está castigando Rolling Stone a Kanye por sus comentarios nazis y antisemitas? Según la publicación, ‘ye’ «marca el principio del colapso artístico y personal más desastroso de la historia de la música popular». En el 2 aparece ‘Squeeze’ de Velvet Underground y en el 3 ‘Union’ de Yes, y el top 10 no se aleja demasiado de la línea editorial de la revista: también Bob Dylan, Pantera, Black Sabbath o Yoko Ono y John Lennon hicieron discos espantosos.

En la lista encontramos títulos más o menos esperados. ‘Around the Sun’ siempre fue el peor álbum de R.E.M. y saluda desde el puesto 44, la revista recupera ese disco que Fleetwood Mac sacaron sin Stevie Nicks ni Lindsey Buckingham en la formación (‘Time’, puesto 37), que Bowie no solo publicó obras maestras lo demuestra ‘Never Let Me Down’ (17) según Rolling Stone, y tampoco podía faltar aquel fallido disco comercial de Liz Phair que Pitchfork puntuó con un 0: el texto de Rolling Stone simplemente revisita aquella crítica.

- Publicidad -

Entre las curiosidades podemos comentar la presencia, en el puesto 26, de ‘American Life‘ de Madonna, un disco de culto para muchos de sus fans; o de ‘Rebirth’ de Lil Wayne en el 24. ¿No se adelantó este álbum, por bastantes años, a la moda emo rock de XXXTENTACION, Lil Pump, etc? La lista sirve también para recordar que Carole King publicó un disco llamado ‘Speeding Time’ que nadie recuerda, seguramente para mejor.

También vale la pena destacar alguna ausencia, como la de ‘Lulu’ de Lou Reed y Metallica, un disco conocido por las funestas críticas que recibió (Jezebel lo nombró el peor disco hecho por hombres de la historia), y que no aparece en lista… al contrario que cada uno de sus autores por separado (Lou Reed con ‘Mistrial’ en el 19, Metallica con ‘St. Anger’ en el 43).