Noel Gallagher es el último en cargar contra Sam Smith, refiriéndose a elle indirectamente como «idiota» y confundiendo su género, tras anunciar en 2019 que desde ese momento se identificaba como no binario.

Ha ocurrido en la radio danesa Kink, a la que Gallagher acudía para hablar sobre el próximo lanzamiento de su nuevo disco, ‘Council Skies’. Durante una conversación sobre el estado de la música pop moderna, el exmiembro de Oasis declaraba que «la música se ha visto bastante fracturada y las listas están dominadas por el pop».

Este matizaba que no tiene ningún problema con ese tipo de música, siempre que «las estrellas de pop sean molonas»: «Tristemente, las estrellas de hoy en día son jodidamente idiotas», concluía Gallagher. Al ser presionado para revelar en que artistas estaba pensando, Gallagher respondió con un nombre: «Sam Smith». Naturalmente, el entrevistador le pidió una razón y Gallagher simplemente dijo: «¡Mírale!», al mismo tiempo que se refería a Smith con el pronombre masculino.

Este episodio llega tras los insultos y acusaciones de satanismo derivadas de su performance de ‘Unholy’ junto a Kim Petras en los Grammy, en los que ambos vestían de rojo y con imaginería diabólica. A su vez, Sam Smith ha posado para el último número de PERFECT Magazine, en lo que parece una respuesta a las críticas gordófobas por el vídeo de ‘I’m Not Here to Make Friends’.

Sam Smith looks amazing for PERFECT Magazine. 📸: Zhong Lin pic.twitter.com/4J9367nq3T — Pop Crave (@PopCrave) February 28, 2023