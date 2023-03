Karol G domina la lista de singles España, posicionando su colaboración con Shakira, ‘TQG’, en el número 1 del ranking. Asimismo, los 16 cortes restantes de ‘MAÑANA SERÁ BONITO’ también están repartidos a lo largo de todo el Top 100. De esta forma, Shakira y la Bichota poseen dos spots cada una en los primeros diez puestos de la lista, con la BZRP Session de Shakira en el número 2 y ‘X SI VOLVEMOS’, de Karol G con Romeo Santos, en el número 9.

Además, Karol G también ha conseguido su primera posición en el Top 10 del Billboard Hot 100 gracias a ‘TQG’, que ha debutado esta semana en el número 7 de la publicación estadounidense. Para Shakira, ‘TQG’ representa su sexto hit en el Top 10 de Billboard, y el segundo este año.

- Publicidad -

La colombiana ha debutado en la lista de Promusicae ‘PERO TÚ’ (#12) con Quevedo, ‘KÁRMIKA’ (#19) con Bad Gyal y Sean Paul, ‘MIENTRAS ME CURO DEL CORA’ (#30), ‘TUS GAFITAS’ (#41), ‘BESTIES’ (#66), ‘DAÑAMOS LA AMISTAD’ (#70), ‘OJOS FERRARI’ (#75), ‘MAÑANA SERÁ BONITO’ (#76), ‘GUCCI LOS PAÑOS’ (#79), ‘AMARGURA’ (#85) y ‘MERCURIO’ (#94). Por otro lado, los temas que salieron en forma de single, como ‘PROVENZA’ (#29), ‘CAIRO’ (#18) y ‘GATÚBELA’ (#53), han escalado más puestos.

Gorillaz han conseguido su única entrada en lista gracias a la canción ‘Tormenta’, su primera colaboración con Bad Bunny, que se ha colado en el número 39. Ana Mena y Natalia Lacunza han debutado ‘Me He Pillao x Ti’ en el puesto 52, mientras que The Weeknd, siete años después, ha colocado ‘Die For You’ en el número 54.

- Publicidad -

Por último, ‘Gold Diggers’ de Natos y Waor y Al Safir ha entrado en la posición 58, ‘Rara Vez’ de Taiu y Milo J en el número 68 y Belén Aguilera ha aterrizado en el puesto 87 con ‘Galgo’. Además, ‘Cupido’ de Tini ha recibido el mayor incremento en unidades de la semana, lo cual le ha valido para pasar del puesto 29 al 14.