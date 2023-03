Madonna trabaja con Max Martin

Madonna ha confirmado que está trabajando con Max Martin, el compositor de decenas de éxitos para The Weeknd (‘Blinding Lights’), Taylor Swift (‘Blank Space’) o por supuesto Britney Spears (‘…Baby One More Time’) o Backstreet Boys (‘I Want it That Way)’.

Se trata de una noticia que parecía impensable hace décadas, pues es notorio que tanto Madonna como Max Martin son tremendos egos en el estudio de grabación. Especialmente Madonna nunca ha parecido necesitar al «hitmaker» sueco ni siquiera cuando colaboraba con algunos de los nombres más de moda en la industria, como Pharrell Williams, Timbaland o Avicii. Por otro lado, el estilo compositivo de Martin es tan evidente que parecía imposible que Madonna fuera a permitir que empapara su obra.

- Publicidad -

Conocido fue además el desdén de Madonna hacia el teen-pop cuando Martin empezó a triunfar a finales de los años 90 y principios de los 2000, época en que teníamos a la Ciccone entregada primero a su etapa espiritual (‘Ray of Light’) y después a su etapa con Mirways, que dio lugar a producciones más maduras y vanguardistas. Cuando Madonna y Britney colaboran en ‘Me Against the Music‘ lo hacen en el momento en que Spears deja de trabajar con Martin por primera vez en su carrera, en el disco ‘In the Zone’ (2003).

«Cuando te asalten las dudas vete a trabajar, nada calla más el ruido y a los detractores que sumergirse en el proceso creativo» es el mensaje que ha dejado Madonna en Twitter al compartir la imagen de ella y Martin juntos. Por si había alguna duda de que la persona que aparece con ella es Martin, la cantante ha dejado un hashtag con el nombre del productor.

- Publicidad -

La noticia, por otro lado, es la de volver a ver Madonna en el estudio preparando nueva música cuyo destino aún es incierto. Su gira de grandes éxitos ‘The Celebration Tour‘ arranca en julio y cuenta con dos fechas en Barcelona, el 1 y 2 de noviembre. La foto de Madonna y Martin incita a pensar que la autora de ‘Madame X’ prepara nueva música de cara al inicio de esta gira, pero de momento todo son elucubraciones.