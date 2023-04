Las 5 canciones que han impedido a ‘Kill Bill’ de SZA ser top 1 en EE UU

‘SOS’ de SZA acaba de ser certificado doble platino en Estados Unidos. También acumula discos de oro en Reino Unido, Dinamarca, Brasil y Australia, y de platino en Nueva Zelanda. Es un éxito en todo el mundo que se acerca a los 3 millones de copias. Pero a la era le ha salido un molesto grano en el culo: ‘Kill Bill’, su tema principal, no consigue el número 1 en Estados Unidos. Ha liderado la lista global de Spotify, que es más relevante hoy por hoy (¿quién sabe cuánto durará?), pero no el histórico Billboard Hot 100 con décadas de tradición.

Esta semana, ‘Kill Bill‘ vuelve a subir al top 2 en la lista más importante de Estados Unidos. Es la 8ª vez (¡LA OCTAVA!) que ocupa dicha posición. Sus seguidores lo viven con frustración. «¡Se suponía que esta sí que iba a ser su semana!», escribe uno en el foro de UK Mix haciendo alusión a la oferta con que se ha vendido estos días el tema en iTunes, donde costaba solo 69 centavos.

Una estrategia que se suma al lanzamiento de su versión acústica, a la versión «sped-up» tipo TikTok, a su apañado vídeo… pero nada. Sí, vuelve a escalar en la lista, pero de nuevo otra canción se ha interpuesto en su camino y queda en 2ª posición. En este artículo repasamos cuáles han sido esas canciones que han amargado la vida a este exitazo mundial que suma ya casi 800 millones de reproducciones en Spotify.

El villancico de Mariah Carey

Parte de la culpa de esta tragedia de primer mundo la tiene el propio equipo de SZA por lanzar el disco justo antes de Navidad, lo cual fue redondo para el álbum (a pesar de carecer de edición física), pero no para el single. Es la Navidad una época en la que ni siquiera se pudo promover ‘Kill Bill’ como sencillo oficial. Cuesta recordar que en diciembre el sencillo oficial del álbum era ‘Shirt’ y ‘Kill Bill’ solo se mandó a las radios el 10 de enero. Eso significa que en la semana de lanzamiento de ‘Kill Bill’, el número 1 en Estados Unidos era por supuesto ‘All I Want For Christmas Is You’ de Mariah Carey…



El villancico de Brenda Lee

… y el número 2 ‘Rockin’ Around The Christmas Tree’ de Brenda Lee. Otro exitazo de la Navidad sobre el que no se habla lo suficiente. Solo Mariah impedía que Brenda Lee fuera el verdadero número 1 de la Navidad, 64 años después de su edición, pues fue lanzada originalmente en 1958. ‘Kill Bill’ debutaba en el número 3 del Billboard Hot 100. También ha sido top 3 en Reino Unido, por cierto.



‘Anti-Hero’ de Taylor Swift

Una vez terminada la Navidad, podríamos pensar que ‘Kill Bill’ ahora sí que sí ocuparía la primera plaza. Pero en ese momento el tema que recuperó el número 1 fue ‘Anti-Hero’ de Taylor Swift. Eso sí, SZA puede decir que se vengaba de Taylor en la lista de álbumes, pues ‘SOS’ ha sido número 1 durante 10 semanas, mientras ‘Midnights‘ lo ha sido «sólo» durante 5.



El huracán ‘Flowers’

En aquel momento también ‘Unholy’ de Sam Smith y Kim Petras se interponía en el camino de ‘Kill Bill’, pero su verdadera pesadilla llegaba a continuación, con el lanzamiento de ‘Flowers’ de Miley Cyrus. ‘Kill Bill’ lograría enseguida rebasar al hit de Taylor y al de Sam y Kim… solo que justo durante la semana de edición de ‘Flowers’. Este ha sido el mayor hito histórico de Miley Cyrus, pues ha pasado hasta 8 semanas en el número 1 del Billboard Hot 100, dejando casi siempre a ‘Kill Bill’ en un agónico top 2.



La locura por Morgan Wallen

Como es lógico la luz de ‘Kill Bill’ se empezó a apagar en marzo, 3 meses después de su edición. Llegaron nuevas canciones al número 1 de la lista: el remix de ‘Die for You’ de The Weeknd y Ariana Grande, ‘Like Crazy’ de Jimin… ‘Kill Bill’ empezaba a ser ya más un número 3 que un número 2. Sin embargo, parece que su sello veía una pequeña posibilidad de crear un poco de hype esta semana… Y no. El tema de SZA ha sido ahora víctima de ‘Last Night’ de Morgan Wallen, ese cantante de country apegado al número 1 de Discos en USA. El tema, que ya era número 1 el mes pasado, recupera ahora dicha posición, ya que mantiene el número 1 en streaming, sube en radios y se mantiene fuerte en descargas. De nuevo, ‘Kill Bill’ ha de conformarse con el puesto 2.