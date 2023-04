Yung Beef da crédito a BB Trickz con un «diss track»

Aquellos que no estéis entendiendo nada del fenómeno BB Trickz con ‘Missionsuicida’ vais a pasar un verano muy duro. El fichaje de Virgin, salido de TikTok, que cuenta entre sus seguidores a Rosalía, C. Tangana y Bizarrap -de momento-, sigue generando noticias.

Si el lunes publicaba una brevísima mixtape llamada ‘Trickstar’ en la que incluía un «beef» a Yung -ejem- Beef, este martes a última hora ya teníamos la respuesta de este. Habrá quien diga que todo esto es una maniobra de márketing, pero lo cierto es que está funcionando. El diss-track de Yung Beef ya está entre las Tendencias de Youtube.

Comenzando por el principio, el tema de la mixtape de BB Trickz que contiene una referencia a Yung Beef es ‘Ah!’. Decía «Te follastes a Yung Beef, ahora tienes el sida», en base a un rumor que ha perseguido a Yung Beef, y que él mismo ha comentado alguna vez. Por ejemplo en ‘Mala’ con Soto Asa: «Y después que se la meto, me pregunta que si tengo el sida». Y entonces se oían carcajadas.

La canción que ha publicado Yung Beef en respuesta a BB Trickz se llama ‘BB TRICKZ IS FOR KIDS’ y se ríe de su condición naíf. Además, la sitúa abiertamente como un producto de márketing:

«Es que tú estás firmá’, damn

Comerse un menú de Bizarrap

No eres calle, no eres gitana

Yo soy puro beef, tú menú de Aitana».

Es decir, Yung Beef se sitúa en el camino de la autenticidad desde La Vendición, y a BB Trickz la pone en la industria, junto a los McDonald’s.

Mientras los usuarios de Genius ya localizan al Lucas (mánager) de la letra de Yung Beef, y el mundo se posiciona a favor de uno o de otra, los que pensábamos este tipo de diss-tracks enterrados, ya sabemos que quienes ganan son los dos. Yung Beef le está dando crédito a una principiante. No hace falta pensar mucho para darse cuenta de que la está validando: esto es lo mejor que le podía pasar. Y él nos está recordando que tiene nuevo EP en la calle, ‘Gangster Paradise‘, entre los muchos otros que vienen.