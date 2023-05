Dagny, la cantante noruega que nos enamoró con joyas pop como ‘Somebody’, ‘Come Over’ o aquella ‘Love You Like That’ que Katy Perry recicló en ‘Never Really Over‘, su éxito de 2019, acreditando a su autora, vuelve.

Lo nuevo de Dagny es el single ‘Heartbreak in the Making’, otro de sus chutes de euforia pop, solo que esta vez entregada a una faceta más clásica y pop-rock que synth-pop y bailable. La portada de ‘Heartbreak in the Making’, de hecho, nos lleva a los 70, y tanto la instrumentación como el derroche melódico de la canción recuerdan a otra parecida muy reciente, la maravillosa ‘Slow Song‘ de The Knocks y Dragonette.

Claro que la influencia evidente de ‘Heartbreak in the Making’ parece otra, ‘Bittersweet Symphony‘ de The Verve: parece que las cuerdas están sampleadas, ambas canciones comparten acordes, pero no hay sample ni «interpolación» acreditadas. Lo cual no es en absoluto motivo para desmerecer esta canción. Al contrario.

Hay algo «agridulce» también en la letra de ‘Heartbreak in the Making’. Como su título indica, Dagny está enamorada pero anticipa que una «tragedia» está a punto de suceder, algo de la que ya nos avisaba Kacey Musgraves en ‘Happy & Sad‘. Dagny canta: «eres como un extraño que ya he conocido, eres como una fantasía que vive en mi cabeza, me dejo llevar aunque sepa cómo va a acabar, siento que me vas a romper el corazón tarde o temprano». ‘Heartbreak in the Making’ captura estos complicados sentimientos en 3 minutos de magia pop.

En todo este tiempo, Dagny no ha estado exactamente desaparecida. Su último disco, ‘Strangers/Lovers‘, salió en el lejano 2020, pero últimamente ha lanzado un par de singles propios, ‘Highs & Lows y ‘Brightsider’, y grabado varias colaboraciones, por ejemplo ‘Pretty’ con Astrid S o ‘BAD’ con Rat City. Su nuevo álbum -que existe- debería ver la luz este año.