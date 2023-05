Cosentino no quiere ser «Bethany de Best Coast» y lanza disco sola

Best Coast fueron uno de los grupos que mantuvieron vivas las guitarras eléctricas durante la década pasada, gracias a discos como ‘Crazy for You‘. Su última obra fue ‘Always Tomorrow‘ y salió en febrero de 2020, semanas antes del confinamiento.

Ahora el dúo anuncia un descanso indefinido, al tiempo que la vocalista anuncia un disco en solitario que saldrá este verano. Una estación que asociamos a sus melodías soleadas en medio del ruido. ‘Natural Disaster’ saldrá a la venta el 28 de julio, producido por Butch Walker y ya puede escucharse el primer single.

‘It’s Fine’ es tan Sheryl Crow, que Sheryl Crow sale mencionada en la nota de prensa, junto a otras influencias como Bonnie Raitt. Por primera vez, su voz figurará en primer plano.

Sobre la decisión de poner en barbecho Best Coast, Cosentino afirma: «Mi identidad como ser humano, y como artista, ha estado muy envuelta en la banda durante más de una década. Fue muy difícil tomar la decisión de interrumpir el proyecto indefinidamente y explorar una nueva faceta de mí misma, pero me pareció necesario. La vida es demasiado corta como para no darte a ti misma lo que sientes que necesitas y quieres. Me entusiasma la idea de ser sólo Bethany Cosentino durante un tiempo y descubrir quién soy fuera de la caja de ‘Bethany de Best Coast’ en la que he vivido durante tanto tiempo».

Entre los acontecimientos que han influido en su decisión se citan «una pandemia global; el cambio climático asolando el mundo; un patriarcado enfermo pisoteando a diario la democracia y los derechos humanos básicos; innumerables tragedias nacionales; una interminable y omnipresente sensación de fatalidad». Sigue el texto oficial: «Con este telón de fondo, Cosentino se vio obligada a hacer balance de todo ello y saltar del tiovivo de incontables ciclos de álbumes y giras para decir «¿qué coño estoy haciendo con mi vida?»».

Este es el tracklist del álbum:

Natural Disaster

Outta Time

It’s Fine

Easy

A Single Day

My Own City

For A Moment

Calling On Angels

Real Life

Hope You’re Happy Now

It’s A Journey

I’ve Got News For You