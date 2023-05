Beyoncé inicia la gira ‘Renaissance’ en Suecia

La gira ‘Renaissance‘ de Beyoncé, que llega a España en junio, ha comenzado su recorrido en Estocolmo, Suecia. El primer concierto de la gira de ‘Renaissance’ ha supuesto el debut en directo de todas las canciones del disco, pues, en su última actuación en vivo, que a su vez era la primera en cinco años, ofrecida en un hotel de lujo, Beyoncé solo recuperó temas viejos.

Y recuperar temas viejos es lo que ha hecho Beyoncé en el inicio de la gira de ‘Renaissance’: el acto inaugural ha sorprendido por su apoyo en las baladas, como si Beyoncé se hubiera teloneado a sí misma cantando cosas como ‘Dangerously in Love o ‘Flaws and All’. El segundo acto se ha centrado, ahora sí, en el primer tramo de ‘Renaissance’ y el tercero ha incorporado ya ‘Break My Soul’ y ‘Cuff It’.

Después, el concierto de ‘Renaissance’ se ha zambullido en la amplia discografía de Beyoncé con las inclusiones de ‘Formation’, ‘Diva’ o ‘Love on Top’, intercaladas con más adiciones de ‘Renaissance’, algunas animadas con samples tipo ‘Toxic’ de Britney, en ‘Thique’, o ‘Move Ya Body’ de Nina Sky, en ‘Move’.

No todos los grandes hits de Beyoncé han encontrado su lugar en este setlist que se ha desarrollado hasta las casi 3 horas de concierto. ‘Crazy in Love’ permanece inamovible, no así ‘Halo’ y ‘Single Ladies’, ya jubiladas, al menos, en este concierto inaugural, y seguro que en beneficio del repertorio de ‘Renaissance’.

El show naturalmente ha contado con una escenografía lujosa y espectacular que se ha caracterizado por su componente «disco» y también por su componente sci-fi, con Beyoncé por ejemplo actuando encima del caballo plateado que aparece en la portada de su disco. Se dice, se comenta, que las coreografías han abundado menos que otras veces, lo cual tendría sentido pues Beyoncé se ha estado recuperando de una operación de tobillo. Tampoco se ha estrenado ningún «visual», aunque Beyoncé ha aludido a la ausencia de videoclips en una de las imágenes proyectadas en las pantallas, recordando que la «reina se mueve a su ritmo».

Setlist:

Dangerously in Love

Flaws and All

1+1 / I’d Rather Go Blind / I’m Going Down

I Care

I’m That Girl

Cozy

Alien Superstar / Sweet Dreams

Lift Off

7/11

Cuff It

Energy

Break My Soul

Formation

Diva

Run the World (Girls)

My Power

Black Parade

Savage (Remix)

Church Girl

Get Me Bodied

Before I Let Go

Rather Die Young

Love on Top

Crazy in Love

Green Light

Freedom

Plastic Off the Sofa

Virgo’s Groove

Naughty Girl / Say My Name / Rocket

Move

Heated

Thique

All Up in Your Mind

Drunk in Love

America Has a Problem

Pure/Honey

Summer Renaissance