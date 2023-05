Kylie confirma los detalles de su disco ‘Tension’

Kylie Minogue reacciona al fin a lo que estaba siendo un auténtico coladero de filtraciones de singles, portadas y tracklists. La cantante ha compartido en redes un teaser de su nuevo disco ‘Tension’ en el que suena el single ‘Padam Padam’ y confirma que la secuencia filtrada ayer es cierta. El disco incluirá una colaboración de Oliver Heldens, la ya conocida ‘10 Out of 10‘.

El disco no saldrá hasta el 22 de septiembre y, no hay fecha para el single, que saldrá «pronto». Con este panorama, ya son muchos los usuarios que le están sugiriendo que adelante el álbum a julio. No parece posible, pues la edición de vinilos es importante para la artista y hay atasco en las fábricas, como de todos es sabido. Por otro lado, nadie recuerda ya que el último disco de Harry Styles se filtró con semanas de antelación y no pareció definir especialmente el recorrido de ‘Harry’s House’.

Este es el tracklist:

1. ‘Padam Padam’

2. ‘Hold On To Now’

3. ‘Things We Do For Love’

4. ‘Tension’

5. ‘One More Time’

6. ‘You Still Get Me High’

–

7. ‘Hands’

8. ‘Green Light’

9. ‘Vegas High’

10. ‘10 Out Of 10’ (with Oliver Heldens)

11. ‘Story’

Baby break the tension ….. my brand new album 💎TENSION💎will be yours on 22nd September! The first single ❤️PADAM PADAM❤️ is coming soon! https://t.co/wNb6JwKjhf pic.twitter.com/gxdZGljiJ2 — Kylie Minogue (@kylieminogue) May 12, 2023

