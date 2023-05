Chapuza de Kylie: se le filtra el disco en TikTok

O alguien odia mucho a Kylie Minogue y la quiere hundir (algo incomprensible) o la propia Kylie y su equipo se han puesto de acuerdo para convertir la era de ‘Tension‘ en un desastre antes incluso de que empiece: el primer single oficial, ‘Padam Padam’, no sale hasta el viernes.

Claro que ‘Padam Padam’ se filtró hace días en mala calidad y, en las últimas horas, otras canciones del disco se han colado a trozos en TikTok. En foros como ATRL se han dejado los primeros comentarios sobre ‘Tension’: ‘Green Light’ sería puro Kylie, ‘Vegas High’ la «versión ‘X’ de ‘Supernova'» y ‘Love Train’ una «‘Loco-Motion’ actualizada». Por otro lado, ‘Hands’ recordaría a ‘Say So’ de Doja Cat y ‘Rest of Lives’ a ‘Break Free’ de Ariana Grande.

También varios usuarios de Popjustice se han animado a escuchar las filtraciones. Entre los cortes destacados se encuentrarían los «chutes pop» de ‘Things We Do For Love’, ‘Tension’, ‘You Still Get Me High’ y ‘One More Time’. Parece que el sonido general de ‘Tension’ es diverso, aunque sin alejarse de la década de los ochenta, y que suena a «disco de Kylie de cabo a rabo». Juramos que no le hemos pedido esta descripción a ChatGPT aunque lo parezca.

Al menos una segunda canción de ‘Tension’ se ha filtrado entera. El título de ‘Hold On to Now’ circula por redes desde hace semanas y el audio acaba de filtrarse en pasable calidad, revelando una producción de future-disco épica que va de menos a más, parecida a ‘All the Lovers’ también por su sonido ochentero en el estilo del trabajo de Stuart Price en ‘Aphrodite‘.

Ahora le tocaría a Kylie mover ficha. De momento, su equipo ha sido rápido y ha borrado las filtraciones (excepto la de ‘Hold On to Now’). Como hemos comentado, sus fans esperan que el lanzamiento del disco se adelante a junio o como máximo a agosto, pero Kylie depende de las ventas físicas para llegar al número 1 de Reino Unido (y Australia) y las fábricas de vinilos continúan saturadas. Aún con las ventas digitales y de los cedés de ‘Tension’ hay quien dice que Kylie podría arañar la primera posición, pero no está tan claro. Quizá alivia recordar que el público objetivo de Kylie no está precisamente en TikTok y que va a pasar por caja igualmente para comprar ‘Tension’ cuando se ponga a la venta.