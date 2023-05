El post-punk de La Culpa no se ha «quemado» en su segundo disco

Hablando de Valencia, Diego Escriche de La Plata ha grabado el segundo disco de La Culpa, como ya hiciera con su debut. Su primer disco ‘La Culpa’ llegaba hace un año, durante la primavera de 2022, dejando pequeños éxitos en el underground como ‘Mágico trágico’, aptos para seguidores de Los Punsetes o Parálisis Permanente. Y ahora tenemos entre manos su segundo largo, ‘Cuando amanece’, que viene con algunas novedades.

La primera es una serie de cambios de formación: sale Tania y entra Cohete a las voces. La segunda es que desde su sello Humo aseguran «que los riffs son más At The Drive In que antes, las melodías igual de emotivas, las letras incluso más crípticas en su aparente simplicidad, la intensidad está redoblada».

Lo que permanece inalterable es el espíritu, manifestado en una portada que vuelve a recurrir a dos niñas como recién salidas de ‘El pueblo de los malditos’, y también por los dardos post-punk. ‘Mirar desde lejos’, ‘Tu cara idiota’, ‘Quemado’ (con esas guitarras tan Siouxsie) y ‘Nos vemos de noche’ (una versión de los también valencianos Yorch) están entre las pistas fundamentales de un álbum que ya están presentando por todo el país.

Hoy sábado 20 de mayo estarán en La Residencia de Valencia, el 26 en Meteoro (Barcelona), el 27 en el Afloraries Fest de Vic, y el 8 de julio en 16 Toneladas.



Cuando Amanece by La Culpa

