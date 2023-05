El regreso de Locomía triunfa en Mallorca Live 2023

Mallorca Live ha celebrado su última jornada sumando un total de 65.000 asistentes entre sus tres días. El público, a simple vista, mayoritariamente mallorquín, ha confirmado una vez más que Mallorca Live es el evento musical del año en las islas, un punto de encuentro para seguidores de la música y curiosos por igual que buscan pasar un buen rato de conciertos.

Entre esos buenos ratos hay que contar el de La Plazuela. Su concierto está lleno a eso de las 19.30 de la tarde, algo poco habitual, pero que concuerda con el “hype” que gira alrededor de este grupo. Es cierto que el sábado acude más gente a Mallorca Live que en días previos, pero también lo es que a esa hora de la tarde no es fácil llenar un concierto y que en la programación no deja de haber otras propuestas. Está claro que son muchos los asistentes que optan por acudir pronto al festival para no perderse el directo de este dúo de Granada que mezcla flamenco y electrónica de baile con bastante gracia, y que sabe convertir su show en un DJ set de acid house cuando menos lo esperas y, a la vez, cuando más toca.

- Publicidad -

En uno de varios reencuentros que dejará el sábado en Mallorca Live, Putilatex tocan en Mallorca por primera vez en toda su carrera y presentan las canciones míticas de su repertorio, recuperando ese electroclash rematadamente macarra y endiablado que tantas risas provoca por sus geniales letras y, de paso, reventando tímpanos con un sonido pasado de decibelios. Antes, a la Terremoto de Alcorcón le da tiempo de cantar ‘Muévelo perra’ para despedir a Mueveloreina, que han tocado antes.

Para recuperarnos del sonido -entiendo que- deliberadamente fulminante del show anterior, nos pasamos por otro de los conciertos más masificados de la jornada, el de Viva Suecia. En un contexto musical polarizante, en el que los grupos «indie-mainstream» generan amor y odio a partes iguales, Viva Suecia se entregan al poder arrollador de su música, con un Rafa Val inundado de sudor, elevando a la gente al suelo con himnos como ‘El bien’ o ‘Todo lo que importa’.

- Publicidad -

Cuando ya ha anochecido es el momento idóneo de acercarse al concierto de Blanco Palamera. Su escenario está sorprendentemente poco concurrido, aunque aún se dejan ver unos cuantos curiosos y personas en las primeras filas. Manuel Blanco actúa al micrófono, Xoán toca la batería y la banda se completa con un bajo y un teclado. Juntos llevan al directo la atmósfera calurosa y sensual de las canciones de ‘INTIMIDADE’ y de proyectos previos, llenos de ritmos de funky y R&B sofisticados, con Manuel actuando algo distante del público, a la manera de su colega Sen Senra, de cuya banda forma parte.



Uno de los platos fuertes de la noche, Bomba Estéreo confirman que muy mal lo tiene que hacer para decepcionar a alguien. Su espectáculo es llamativo desde todos los puntos de vista: la escenografía floral es preciosa, un pequeño paraíso; las pantallas proyectan imágenes psicodélicas que no pueden ir mejor con el sonido de la música, Li Saumet es un espectáculo en sí misma vistiendo sus típicos atuendos tradicionales ultracoloridos, y las canciones se mueven entre la elevación espiritual y el pepinazo total. De ‘To My Love’ a ‘Fuego’, básicamente, con ‘Ojitos lindos’ proporcionando el momento más emotivo. Pero aún les cabe la reciente ‘Champeta colombiana’, con la que aceleran el ritmo del show en un 200% mientras una luz azul con forma piramidal preside el escenario, de repente instalado en el futuro… claro que de eso va Bomba Estéreo, de traer la tradición al mañana.

- Publicidad -

Posiblemente la gran sorpresa de la noche la da Locomía. La nueva formación, claro, compuesta por Ricky, Edén, Ferry y Félix y supervisada por Xavier Font, creador de Locomía y uno de los integrantes originales. El cuarteto, cargado con sus míticos abanicos, hace pleno en el show, hasta el punto de que el escenario parece quedársele pequeño, y confirma que quizá el producto puede seguir teniendo vigencia en 2023 representado por nuevas caras. No cabe duda de que son muchos los curiosos que se acercan al escenario preguntándose qué diantres hacen Locomía confirmados en un festival, pero lo mejor es que la gente se queda, asombrada por una propuesta que sigue siendo única en su mezcla de pop y moda, de eurodance, hombreras y golpes de abanico fabulosos. Da igual que todas las canciones parezcan la misma, el show te deja embobado y ellos actúan sonrientes y encantados de la vida. ¡Locomía a Benidorm Fest!

Otra de esas propuestas que se crecen absolutamente en directo, que de hecho existen para el directo y encuentran en este contexto su razón de ser, su verdadero hogar, es la de !!!. También conocida como “Chk Chk Chk”, la banda de Nueva York saca su artillería pesada pareciendo la versión de LCD Soundsystem a la que se le ha caído un pote de pintura encima. El dance-punk colorido y desinhibido de !!! queda mejor representado imposible en el carisma del frontman Nic Offer, que se pavonea de un lado al otro del escenario, completamente fuera de sí mismo, bailando como si no hubiera un mañana vestido con sus habituales pantalones cortos que más que cortos son cortísimos. ‘Shake the Shudder’ es un disco que descubrir en vivo y en directo, pura éxtasis con la que “vengarse bailando”.

Y por supuesto llegan los reyes de la noche. Los Chemical Brothers ya han presentado su apabullante show por varios festivales españoles, hace uno, dos, tres, cuatro y cinco años fácilmente. El espectáculo es exactamente el mismo, sin cambios aparentes, pero es que pocos espectáculos de electrónica se apoyan de manera tan lograda en los visuales, protagonizados por extraños humanoides que adoptan mil formas y que nos cuentan mil historias, entre la ternura, el terror y todo lo que hay en medio. La música es electrizante, tanto como para tener poseída a una asistente desde el segundo cero, que baila como loca hasta en los momentos de descanso, extasiada. Tom Rowlands y Ed Simons, tocando botones, pasan a ser invisibles, mientras los altavoces disparan auténticos cañonazos de electrónica bailable con la que la gente entra en otra dimensión.

Entre las propuestas que descubrir en las siguientes horas de la noche se encuentra la de Morreo, a los que no acompaña el mejor sonido… pero sí toda la energía que dos personas pueden despedir en el escenario, en su caso, presentando las canciones de su divertido segundo disco, ‘Alegría‘.