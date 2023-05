Lola Indigo habla de bisexualidad, anorexia y paridad en El País

Lola Indigo ha concedido una entrevista a S Moda, suplemento en El País, en la que habla sobre el éxito de ‘El Tonto‘, que ha sido número 1 en España, y de su disco ‘El Dragón’, que también ha alcanzado la cima. La cantante se muestra emocionada: «nunca había sido número 1. Y es increíble tener esa recompensa después de cinco años. Lo digo desde el trabajo y no desde la arrogancia: me he esforzado mucho para conseguirlo. Me tiro muchas horas de estudio perfeccionando cosas».

Sin embargo, el punto más relevante de la entrevista es cuando habla de sus desórdenes alimenticios, pues un comentario que le dejaron hace poco, bienintencionado, le llamó mucho la atención. El comentario era algo así como “Qué bien que Lola Índigo, que no tiene un cuerpo normativo, se atreva a ponerse esa clase de ropa». La cantante explica: «Es que a mí, que hago campañas de biquinis, me dicen que no tengo un cuerpo normativo. ¿Qué van a pensar el resto de chavalas que lo lean? ¿Entonces, qué es un cuerpo normativo? ¿Una chavala que está muriéndose de hambre o una chavala superdelgada por constitución y que tú nunca vas a conseguir esa constitución porque no la tienes y punto? No, amor, tú come lo que te apetezca, sobre todo tienes que estar feliz».

- Publicidad -

Mimi Doblas recuerda que su adolescencia no fue fácil, en parte porque no tenía referentes: «A mí ahora la que me inspira es Rihanna, Nathy Peluso… A lo mejor si niñas como yo hubiéramos tenido esos ejemplos no nos hubiéramos obsesionado con la comida. Aunque lo mío empezó en China. Allí hay otra mentalidad. Me dijeron que si quería seguir trabajando tenía que estar delgada como un palillo. Me echaron de trabajos porque para ellos estaba gorda. En China te vuelven bastante loca con el físico a niveles que no te puedes ni imaginar. No he sido yo la única que me he sentido así allí, pero ahora tengo más referentes. El problema es que, cuando yo era una niña, de Kate Winslet, que para mí era la mujer más guapa del mundo, se decía que estaba muy gorda y que se la veía muy grande al lado de Leonardo DiCaprio. Pues vaya».

Respecto a su bisexualidad, explica: «Me sale de dentro, como el feminismo. No hay demasiada visibilidad hacia la bisexualidad. En mi casa nunca tuve problemas con estas cosas. Hasta a mi abuela, que en paz descanse, le dije tranquilamente que estaba harta de los hombres, y que algún día me echaría una novia. También es cierto que las pocas relaciones largas que he tenido han sido con hombres, y no puedo contar la experiencia de haberle presentado una novia a mi familia».

- Publicidad -

En otros puntos de la entrevista, la cantante expresa lo importante que es para ella la balada ‘El Dragón’ o subraya que sus quejas feministas de la industria no son victimismo sino «datos». Indica: «Hoy he visto un cartel de un festival y he dicho: “Esto es una vergüenza”. La presencia de mujeres era mucho menor. Qué impotencia cuando luego tenemos que escuchar que exageramos o que estamos locas».