Madonna y Sam Smith anuncian colaboración

Madonna y Sam Smith han compartido en redes un anticipo de lo que parece a todas luces una colaboración entre ambos artistas. Como algunos recordaréis, Madonna fue la artista que presentó la actuación de Sam Smith junto a Kim Petras en los Grammy. La Reina del Pop copó titulares por su look desfavorecedor, y Sam Smith por ofrecer una performance de carácter satánico para -ejem- ‘Unholy’. Madonna criticó a los cámaras que la habían deformado, y Sam Smith fue insultade por la calle.

En la gira de Sam en presentación de ‘Gloria’, su nuevo disco, que tan desapercibido está pasando por las listas, Smith estaba realizando una reivindicación de ‘Human Nature’, uno de los singles perdidos de la carrera de Madonna, nunca un gran éxito, pero sí una de las favoritas de la artista.

Hay quien cree que esta nueva colaboración podría ser un remix de ‘Unholy’, de ‘Human Nature’ o de ambas. Sin embargo, Ryan Tedder ha retuiteado una información de un insider que dice que la canción es «nueva» y «muy vulgar», lo que hace pensar que está metido en el ajo.

Sam Smith tenía pensado estrenar un tema al término de su concierto anoche en Manchester, pero justo tuvo que cancelarlo tras unas 4 canciones por una circunstancia no aclarada. Así lo están comentando los usuarios de Popjustice.

Como nota curiosa, fue Sam Smith quien impidió que ‘Rebel Heart’, el penúltimo disco de Madonna, fuera número 1 en Reino Unido. Quedó en el top 2 por detrás, en aquel momento, de ‘In the Lonely Hour’. Fue en aquella época, y pese a ser gran fanático de Lady Gaga hasta el punto de hacer cola en sus conciertos, cuando Sam Smith comentó que se estaba haciendo fan de Madonna. Escribía en Twitter en enero de 2015: «hasta hace un mes, no era fan de Madonna. Pero de repente me he OBSESIONADO. Lo es todo».

Up until a month ago I wasn't a @madonna fan. But all of a sudden I have become OBSESSED. Everything… http://t.co/kSBoQlBzOR — SAM SMITH (@samsmith) January 25, 2015