Tove Lo recuerda la primera vez que vio a su marido en ‘I like u’

La artista ha estrenado ‘I like u’, tema que es continuación de su último y quinto álbum ‘Dirt Femme’. La canción continúa con el concepto de este último trabajo aunque está más cerca de la parte bailable de su música. Tove Lo ha asegurado en una entrevista para NME que la versión deluxe de ‘Dirt Femme’ llegará, porque está muy inspirada creativamente, pero no en un futuro muy cercano.

Para ‘I like u’, la autora de ‘Habits’ se basó en todo lo que ocurría en su mente el día que conoció al que sería su marido después. «Cause I’m too high to lie / I wish I was your girlfriend», dice en la canción, con un sonido que recuerda a la época más pop y electrónica de los años 2000. Todo vuelve y el bacalao también.

Tove Lo explicaba en la entrevista para NME que ahora, a pesar de haber sacado recientemente los singles de ‘Borderline’ (Dua Lipa participó en la letra) y ‘No One Dies From Love’, le gustaría centrarse en escribir durante un tiempo para su próximo álbum, pero sin presión. Cree que quizá es tiempo de trabajar en letras para otros artistas y dejar que, si la inspiración para un nuevo proyecto tiene que llegar, llegue trabajando.

