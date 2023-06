Fugees se reúnen por sopresa en un concierto

Fugees se volvieron a unir de forma inesperada en un concierto en el que Lauryn Hill era protagonista. La actuación era parte del festival Roots Picnic, que tiene lugar en Filadelfia. Los dos miembros de Fugees, Pras Michel y Wyclef Jean, se unieron a Hill en el 25º aniversario de su álbum ‘The Miseducation Of Lauryn Hill’.

Cantaron juntos seis canciones, entre las que se encontraban las míticas ‘Killing Me Softly’ o ‘Ready Or Not’. Es la primera vez que se unían en un concierto después de que Pras Michel se viese envuelto en un escándalo que podría costarle 20 años de prisión. Entre otros cargos, ha sido acusado de de conspiración para defraudar a EE.UU., manipulación de testigos y blanqueo de dinero, según NME.

Las acusaciones a las que se enfrenta Pras Michel fueron la razón por la que el grupo tuvo que cancelar la gira que los reuniría en 2021 por el 25º aniversario sobre su gran disco ‘The Score’. En un principio, la cancelación, dijeron, se debía a la pandemia de la Covid. Retrasaron los conciertos que finalmente fueron anulados por el escándalo.

Aun así, el grupo salió junto al escenario en el festival de Filadelfia. La reunión deja buen sabor de boca antes de conocer la sentencia que se le imponga a Prakazrel “Pras” Michel.

We are living for this reunion of The Fugees at #RootsPicnic 🎤

They did that! pic.twitter.com/2fvtPGSK2Y

— Okayplayer (@okayplayer) June 4, 2023