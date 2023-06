Slappy Av, el proyecto de Moisés Mena Díez, es uno de los jóvenes emergentes que ha apostado por el hyperpop en España. Lleva unos años haciendo música pero sus últimas mixtapes suenan especialmente actuales. ‘Warro Namorao’, ‘Astrozorras’ o ‘Tóxico Namoradizo’ son perfectos titulares de lo que son sus letras y estilo. Slappy Av es el invitado de nuestra sección Meister of the Week, comisariada por Jägermusic, en la que un artista nos habla de una pasión oculta. Él ha elegido hablar de un tema (o temas) que a simple vista parecen muy poco homogéneos: el skate, la ropa ancha y la música.

¿Por qué has elegido hablar de skate, ropa ancha y música en esta sección?

El skate fue lo que me introdujo en el mundo de la música, la ropa y todo lo relacionado. Lo que me cambió la forma de pensar e hizo que descubriese mundos que no estaban a mi alrededor.

¿De qué manera son términos que se puedan unir en tu día a día?

Aunque ya patino muy poco, ha seguido influyendo en mí en la forma de vestir, en las marcas que llevo y en la música que hago, en la que meto alguna referencia de skate.

El skate para ti, ¿es una estética o un hobby?

De pequeño me pasaba el día en la plaza de mi pueblo patinando horas y horas todos los días. Ahora está más en un segundo plano detrás de la música, pero claramente es un hobby antes que una estética, aunque vayan muy ligados.

¿Cómo entraste en contacto con este mundo?

Empecé a patinar por mi primo mayor y me junté con su grupo de amigos, los que mantengo hasta hoy. Por eso pasé mi adolescencia con gente 2 o 3 años mayor que yo. Igual hizo que viera algunas cosas de otra manera. Actualmente en el grupo patinamos poco, pero sigo manteniendo otros colegas que hice gracias al skate que siguen patinando a diario.

¿Qué opinas del prejuicio generalizado de que los skaters son unos rompecorazones y terribles compañeros amorosos?

(risas) Totalmente cierto. Los skaters solo piensan en ellos y su skate, nunca te van a tener como prioridad. Quizá es eso (risas). Supongo que habrá de todo, pero muchas veces el prejuicio acierta.

Ropa ancha, ¿para acompañar al estilo skater o por comodidad?

Por las dos, supongo que también es lo que más me ha gustado siempre. Con lo que mejor me he visto y lo que mejor creo que le queda a mi físico.

En tu último lanzamiento hablas de que a tu Maison Margiela no se le van unas manchas muy específicas y muy difíciles de quitar… ¿en qué situación te pones una prenda de haute couture como esa?

Sinceramente hasta para cocinar a veces. No me doy cuenta. Suelo ir por casa vestido. Nunca me ha gustado mucho llevar pijama, así que en cualquier situación (risas). Tampoco tengo tantas prendas de diseñador, no soy rico, pero sí me gusta ir teniendo más.



Gus Van Sant retrató la estética skate en su peli ‘Paranoid Park’. ¿Es un referente para ti? ¿Algún otro cinematográfico?

Lo conozco, pero tampoco es que sea uno de mis referentes. Siempre me han gustado más las pelis de Woody Allen y su humor absurdo.

La ropa, la moda, ¿te inspira a la hora de hacer tu música?

Siempre. Me gusta meter referencias de moda en los temas, es algo que hacen muchos. También me gusta influir con ello en el público y que conozcan cosas de la moda que no conocen, sin ser tampoco yo un experto.

Si pudieses robarle el armario a un artista, ¿a quién sería?

(Risas) Supongo que a alguien como Lil Uzi Vert o Bladee. Seguro que tienen mucha ropa, sobretodo Uzi.

¿Cómo de importante es la forma de vestir a la hora de ser artista musical?

Más que la forma de vestir, para mí es muy importante la imagen en general. Tampoco hay que llevar una imagen forzada ni ponerte cosas que no te gustan solo por moda, hay que intentar cuidarla vistiendo como te salga a ti mismo.