Contratación de artistas para festivales: línea editorial vs venta de entradas

El episodio nº99 del podcast REVELACIÓN O TIMO, de JENESAISPOP, está destinado a la línea editorial, a la coherencia interna en el cartel de un festival. Grabado unos días antes del tuit viral de Ginebras, pero muy bien traído, contrapone la coherencia de un evento de estas magnitudes, con la necesaria venta de entradas. ¿Somos conscientes de que hay cierto tipo de artistas internacionales que no venden tantas entradas pese a su caché? ¿Cómo equilibrar la paridad con la venta de entradas o con la misma disponibilidad de las artistas? Para aclarar dudas nos visita Marc Ventosa, director artístico de eventos como Bilbao BBK Live y Cala Mijas, de los que JENESAISPOP es medio oficial o colaborador.

Tras haber trabajado en departamentos de booking durante años, nos habla de los entresijos de la industria, y de cómo ha cambiado todo de manera vertiginosa en los últimos tiempos. Por ejemplo, ha percibido de qué manera ciertos artistas se ponen de moda muy rápido, parece que se van a comer el mundo, pero a los 3 meses desaparecen. Pone como ejemplo a PinkPantheress.

Preguntando por si cree que Love of Lesbian convocarán más público que Pavement en Bilbao BBK Live, pese a que estos figuran como cabeza de cartel del viernes, responde: «Igual sí. Pero depende de la línea que quieras llevar con el festival. Ahora mismo la escena nacional está muy fuerte. Hay artistas nacionales que venden 3 WiZinks. Y hay muy pocos artistas internacionales que vendan 3 WiZinks. Pero es la línea artística que quieras llevar a tu festival. Los festivales que llevamos nosotros (Lastour) son de índole internacional. Y ahora hay festivales nacionales que son mucho más grandes que estos. Arenal Sound es un ejemplo de festival con cartel eminentemente nacional que mete mucha gente, pero de un perfil, de unas edades, y a un precio las entradas, también».

Marc Ventosa habla sobre la evolución estilística de Bilbao BBK Live, donde se está apostando más por una línea editorial convincente que por traer megaheadliners, como Red Hot Chili Peppers. «Lo que pasaba antes es que había megaheadliners. Ya ni nos pensamos traerlos a un festival. Queremos que la gente venga al festival, no a ver a un grupo. Llegar a las 19.00 e irse a las doce de la noche… Eso no es un festival, eso es un concierto (…) Lo interesante es que vivas la experiencia del festival. Que quieras ver a 60% o 70% del cartel y descubras el otro 20% una vez allí».

Preguntamos al booker también por la lucha por la paridad, convencidos de que Fever Ray y Arca no arrastrarán a tanto público como Arctic Monkeys; por las peticiones freak de los artistas, al parecer una práctica en desuso («Todo el mundo quiere actuar de noche»); o por el cambio en el modo de contratación de artistas noveles. Siguen existiendo ferias como South By Southwest, BIME o Eurosonic… donde iban muchos grupos sin firmar, pero las cosas han cambiado, y todo va mucho más deprisa: «Ahora todos tienen agente. Se ha perdido el rollo de «qué guay es este grupo y te lo llevas a tu festival»».

Finalmente, nos habla de su cartel soñado, que para nosotros podría estar muy cerca en general de la línea editorial de Cala Mijas, donde se equilibra a Siouxsie con Ethel Cain, a The Strokes con Arca, a Florence + the Machine con Duki. Pero él tiene en mente otra cosa, la venta de todo a ciegas: «Me gustaría no anunciar el cartel y sorprender a la gente, y que la gente se lo pase bien. Quitarse de encima la presión de vender entradas y dedicarte exclusivamente a que la experiencia de la gente sea increíble».

Como os decimos, este es el podcast nº99 de JENESAISPOP. El número 100 lo grabaremos con público en directo en el Teatro Off Latina de Madrid este jueves 22 de junio a las 20.00 horas. Repasaremos anécdotas de estos años, responderemos las preguntas que nos estáis dejando estos días en redes sociales y al final nos tomaremos algo.