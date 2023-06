Saiko, Feid, Quevedo y Mora: una combinación top 1

‘POLARIS (REMIX)’ entra directamente al número 1 en la lista de singles España en su primera semana. A la canción, originalmente de Saiko, se han subido Feid, Quevedo y Mora. Parece normal esta subida: los tres artistas tienen bastante presencia en el top 100, juntos o por separado. Destacan Feid, con 12 canciones (además, dos de ellas, en el top 3), y Quevedo, que aparece hasta 16 veces en la lista.

Aunque la primera posición ya no es para ‘WHERE SHE GOES’, tampoco baja mucho más allá: Bad Bunny se queda en la 2ª posición. Pero Shakira no ha tenido la misma suerte: ‘Acróstico’ baja a la 14ª posición.

- Publicidad -

Como ya se podía pronosticar la semana pasada, ‘LAS BABYS’ de Aitana iba a aspirar a las primeras posiciones y, así, consigue el top 6 esta semana tras estar en el puesto 46.

‘Tuya’ entra en el top 10 en esta primera semana. El reggaetón sexy pero delicado de Rosalía tiene una posición quizá un poco baja para lo que acostumbra la cantante de ‘BESO’.

- Publicidad -

Entre otras entradas, Jhayco y el productor Haze se colocan en la posición 55 con ‘En To Lao’. Además, Bad Gyal entra con ‘El Sol Me Da’ en la posición 90 y ‘Coco Loco’ de Maluma, con un sample de Daft Punk, en el número 91.