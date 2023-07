Llenazo absoluto de Juan Luis Guerra en Río Babel

La segunda jornada de Río Babel comenzó de forma similar a la primera. La gente fue llegando al recinto bajo el calor tímidamente, aunque ayer este no fue tan excesivo. Sin embargo, esto tampoco habría sido problema, ya que el público por fin pudo rellenar sus botellas de agua en un punto habilitado del recinto, lo cual generó cantidad de quejas la edición anterior. El día de ayer se caracterizó por un público mayor, lo cual mirando el cartel no sorprende, y por una multiculturalidad plena. Ya lo dijo Andrea Echeverri de Aterciopelados: “Entre españoles y latinos”.

La emblemática banda de rock colombiana abrió la tarde en el escenario Johnnie Walker a las 18:20 para un público, no muy numeroso, que lo estaba dando todo. Por bailar tanto en temas como ‘Bolero Falaz’ o ‘Florecita Rockera’, los colombianos se despidieron con algunos regalos para la gente: cuatro frisbees y medio paquete de Supercoco, unos dulces típicos de Colombia. El buen rollo continuó con Mr. Kilombo, el proyecto personal del madrileño Miki Ramírez, y con su propuesta de cantautor con ritmos latinos. Nada especial que reseñar aquí, pero hizo que la tarde se pasase un poco más rápida. Su último single, ‘Palabrería’, salió el pasado mayo y el público se lo tomó como si llevase un buen tiempo en el catálogo.

A las 20:20, al empezar el show de Guitarricadelafuente, todavía se podían ver huecos vacíos en el recinto de la Caja Mágica. Al acabar, aquello ya estaba totalmente petado. Más que el primer día, fue mi sensación. Al menos, se llenó mucho antes. Juan Luis Guerra tenía mucho tirón, con razón, pero Guitarrica también tuvo algo que ver en la gran cantidad de gente presente. Fue el primer gran concierto de la noche.

El de Benicasim ya es un imprescindible de los festivales. Siempre suele estar y siempre es recomendable ver su actuación. El público siempre se rinde ante él y, no sé cómo, pero siempre le he visto tocar en esos momentos en los que el sol alcanza su luz más bonita, casi en el atardecer. La famosa golden hour. El caso es que si juntas todo, lo que tienes es un show íntimo y grandioso a la vez, capaz de paralizar todo un festival gracias a canciones como ‘El Conticinio’ o ‘A Mi Manera’. Como suele ser típico en sus conciertos, ‘Guantanamera’ fue la última pieza. Esta llegó tras dedicar un grito a lo que estaba pasando al otro lado de la capital: “¡Viva el Orgullo!”.

Tras el ‘cumbiatón’ de Tremenda Jauría, llegó el turno del gran evento, no de la jornada, sino de todo el festival: Juan Luis Guerra 4.40. Si he dicho que Guitarricadelafuente paralizó el festival con su música, Juan Luis Guerra y su maravillosa orquesta hicieron todo lo contrario. Para entonces, a las 22:30, aquello se podía calificar de llenazo absoluto. Nunca había visto a tanta gente bailar bachata, salsa y merengue a la vez. Si no hubiese tenido la más mínima idea de quien es Juan Luis Guerra, habría sido imposible de todas formas no contagiarse de la energía del público y de los músicos. El dominicano regaló alegría a los corazones de los asistentes con un concierto de casi dos horas y un repertorio lleno tanto de hits como de favoritas del público. Vamos, que tuvo tiempo hasta de dejar a la orquesta 4.40 lucirse mientras él se cambiaba de atuendo, el cual fue uno de los mejores momentos del espectáculo y una exhibición de maestría musical.

El dominicano abrió el concierto con ‘Rosalía’, demostrando desde la primera sílaba que a pesar de tener 66 años a sus espaldas tiene la misma voz que hace 30 años. A lo largo de la hora y los 45 minutos, se sucedieron sobre todo temas de bailoteo, tales como ‘Como tú no hay ninguna’, ‘El Niágara en Bicicleta’ o ‘Bachata en Fukuoka’. Por supuesto, también hubo sitio para los cortes más románticos (‘Bachata Rosa’, ‘Burbujas de Amor’) y para los más calmados (‘Muchachita Linda’, ‘Kitipun’). Clásicos absolutos como ‘Ojalá Que Llueva Café’ o ‘Las Avispas’ tampoco faltaron. Hablando de clásicos, Guerra esperó hasta el final absoluto del show, después del bis y después del mensaje de agradecimiento, para cantar ‘La Bilirrubina’, que despidió la inolvidable fiesta y, seguramente, la actuación clave de esta edición de Río Babel.

Juan Luis Guerra y su orquesta tocarán tres veces más en España en 2023: el próximo 4 de julio en Barcelona, el 6 de julio en Fuengirola y el 8 de julio en Santa Cruz de La Palma. No te lo pierdas.