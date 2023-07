Madonna comenzará la gira en Europa este octubre

Tras muchos rumores acerca de la salud de Madonna y poca información sobre cómo se iba a desarrollar ‘The Celebration Tour’, la artista se ha pronunciado. Lo ha hecho a través de una publicación en Instagram en la que ha informado de que la gira comenzará en Europa en las fechas planeadas. Mientras tanto, los conciertos en América serán reprogramados en la mayor brevedad. «El plan actual es reprogramar la etapa de Norte América y comenzar la gira en Europa, en octubre. No puedo estar más agradecida por vuestro cuidado y apoyo. Con amor, M.» escribía la artista.

Además de esto, Madonna ha agradecido el apoyo que ha recibido desde que se hizo pública su hospitalización. «Gracias a todos por vuestra energía positiva, oraciones y palabras de ánimo y sanación. He sentido vuestro amor. Estoy en el camino de la recuperación y me siento muy afortunada de todo lo bueno que tengo en mi vida. Cuando me desperté en el hospital, mi primer pensamiento fueron mis hijos. Pero el segundo fue que no quería decepcionar a la gente que había comprado entradas para el tour. Y tampoco quería defraudar a quienes han trabajado sin descanso conmigo en los últimos meses para crear el show. Odio decepcionar a la gente. Mi prioridad ahora es mi salud y ponerme más fuerte, ¡y os aseguro que estaré con vosotros lo antes posible!», ha agradecido ella.

Justamente ayer, la periodista Lauren Conlin veía a Madonna por las calles de Nueva York: «Adivinad a quién hemos visto fuera y con muy buen aspecto». En las imágenes, publicadas en Tik Tok, se veía a la artista mucho mejor de lo que esperaban algunos de sus fans.