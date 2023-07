Italia investiga a Brian Molko por llamar a Meloni «fascista»

La fiscalía italiana ha abierto una investigación a Brian Molko después de que el cantante de Placebo profiriera varios insultos públicamente a Georgia Meloni, Primera Ministra de Italia, durante un concierto celebrado el pasado 10 de julio en Turín.

Un vídeo que circula por redes muestra el momento en que Molko llama a Meloni «pedazo de mierda», «racista» y «fascista», a lo que el público responde enloquecido, gritando y aplaudiendo. Molko concluye su arrebato mandando a Meloni «a la mierda», generando aún más furor.

Una crónica de News in France ofrece más detalles del concierto de Placebo en Turín. En un punto del show, Molko asegura que Placebo «no es un grupo inglés, sino europeo» y, en otro, pide más protecciones para las personas no binarias y transgénero.

Acorde al código penal italiano, Molko podría haber incurrido en un delito de desacato a las instituciones, que, en el gobierno ultraderechista de Meloni, está penado con multas de hasta 5.000 euros.

Estos días, Placebo se encuentran de gira presentando su último disco, ‘Never Let Me Go‘, el primero en 9 años.