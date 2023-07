Calamaro dice que se le «fue la pinza» con los móviles en Cartagena

Andrés Calamaro ofreció este lunes un concierto en el festival La Mar de Músicas de Cartagena que dejó un mal sabor de boca entre los asistentes. El cantante argentino se mostró inconforme e incómodo con el uso que el público hacía de los teléfonos móviles en las primeras filas y, según la crónica de La Verdad, que tilda el concierto de «terrible» y «pobre», Calamaro exhibió durante su presentación una «falta de profesionalidad» lanzando pullas a la audiencia, metiendo prisa a sus músicos para acabar de tocar y, finalmente, abandonando el escenario de mala manera y sin despedirse del público.

Según relata el cronista Alberto Frutos, Calamaro apenas se dirigió a su público para lanzar indirectas como «estoy deseando llegar al hotel para mirar el teléfono y ver si de verdad estuvimos aquí mi banda y yo». Frutos cuenta que «se notaba que el público no sabía qué estaba pasando y que él no quería estar allí» y que Calamaro estaba «boicoteando su propio concierto».

Otra persona que asistió al recital, Cris Regatero, periodista de Los40, ha ido tan lejos de declarar que se le ha «caído un mito»: «Qué mal ha tratado al público de La Mar de Músicas hoy Andrés Calamaro … qué pena más grande (…) Aparte de no interactuar con el público ni saludar en ningún momento y hacer sus canciones a medias, se fue del escenario haciendo una peineta y quejándose de que la gente estaba usando sus móviles. No es razón para insultar a los que han pagado una entrada por verte. Creo que es el festival en el que menos móviles levantados he visto en mi vida. De todas formas, estamos en 2023, si eso no te gusta, pide a la gente que no lo use antes de comenzar tu concierto, en lugar de insultarles, ¿no?»

El propio Calamaro ha comentado el concierto en sus redes y ha reconocido que «se me fue la pinza con los móviles» en unos stories publicados poco después de su actuación. «Lo de la primera fila era una verbena, la gente parecía poseída por el teléfono, no conforme con estar y vivir el momento». Sin embargo, parece que el autor de ‘Flaca’ está orgulloso de su actuación: «aunque estaba distraído por la profusa actividad tecnológica, fue un concierto muy bueno», ha manifestado.

En Instagram, un fan le comunica precisamente la opinión contraria: «Gran repertorio el de hoy pero decepción. Nos hiciste pagar justos por pecadores. Ni saludo final ni capote ni nada. Fuiste a cumplir y poco más. Te faltó implicarte más. Te mosqueaste con los móviles de tres personas y nos diste de lado a los demás. Un artista de tu categoría tiene que estar por encima de eso».