Somadamantina aún es el «diamante» del trap español

Somadamantina, pionera del trap en España, hace rato no saca disco, desde 2020 concretamente, pero sigue lanzando música y dando bolos. El siguiente tendrá lugar este viernes 21 de julio en la sala Razzmatazz de Barcelona, donde la artista madrileña ofrecerá un live compartiendo cartel con Daniel Benza, Yosie y Épona HD. Las entradas están disponibles a un precio de 17 euros anticipada y 20 euros en taquilla.

‘Piccolo Bastardo’, ‘Codeine & Sprite’ o ‘Azúcar Glass’ se cuentan entre los temas más populares de Somadamantina en Youtube, plataforma en la que está disponible buena parte de su material: no se puede decir lo mismo de Spotify. La discografía de Somadamantina no es inaccesible, pero sí difícil de encontrar al haberse publicado a través de distintos alias y sellos discográficos. Algunos videoclips, de hecho, aparecen y desaparecen de la mencionada plataforma, misteriosamente.

Somadamantina, el proyecto de la madrileña Cristina Rodríguez, se dio a conocer en 2012 con la publicación del mixtape ‘διαμάντι’ («diamante» en griego»), por lo que se adelantó varios años al «boom» del trap en nuestro país: entonces no conocíamos ni a C. Tangana ni a PXXR GVNG ni a Yung Beef ni a La Zowi. De hecho, no fue hasta 2015 cuando La Vendición Records se fundó. El proyecto de Somadamantina destaca por la calidad y oscuridad de sus bases, el flow ensimismado de Cristina, y por unas letras que hablan de relaciones tóxicas y drogas con franqueza, conectando con toda una generación.

En la última década, los lanzamientos de Somadamantina se han ido sucediendo sin prisa pero sin pausa, mientras el proyecto ha adquirido una dimensión de culto. Su disco de 2014, ‘Glamour’, vio la luz firmado con el alias de Original Brillantes, conteniendo otro de sus mayores éxitos, ‘Purple Mermelada’ con Ms. Nina, así como una colaboración con Yung Beef; y con el nombre de Slim Kasawaki, Cristina publicó el EP ‘Spa’ en 2015, un trabajo que le dio a conocer ampliamente gracias al viral de ‘Femme Fatale’.

Son varios los «comebacks» que ha protagonizado Somadamantina desde entonces. En 2017 publicó los singles ‘Hermoso’ y ‘Wet’ y, en 2020, un nuevo álbum llamado ‘Magnanimity’ que ha resultado ser muy querido entre los aficionados al trap futurista, pues su edición en vinilo se vende por 250 euros en Discogs. ‘Celestial’, ‘Valhalla’ y ‘Nirvana’ han sido sus últimos singles, lanzados entre 2021 y 2022. Este viernes, nueva oportunidad de ver a Somadamantina en vivo.