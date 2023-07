Adiós a Tony Bennett

Tony Bennett ha fallecido este viernes en Nueva York, ha confirmado su publicista. Bennett tenía 96 años y padecía Alzhéimer desde 2016, diagnóstico que se hizo público en 2021 y que, ese año, le llevó a anunciar su retiro de los escenarios.

Bennett fue uno de los vocalista de jazz y de pop más queridos de Estados Unidos durante 7 décadas en las que se hizo con una veintena de premios Grammy y colaboró con artistas de diferentes generaciones, últimamente con Amy Winehouse y sobre todo con Lady Gaga, con la que forjó una alianza que le llevó a publicar dos discos y a ofrecer conciertos conjuntos.

Nacido en Nueva York en 1926, Bennett empezó a cantar a los 10 años y después combatió en la última fase de la Segunda Guerra Mundial. En 1951 obtuvo su primer single número 1 con ‘Because of You’, durante los 50 publicó varios discos de éxito y en 1962 lanzó su canción más popular, ‘I Left My Heart in San Francisco’.

Entre los 50 y los 60 Bennett se consolidó como uno de los vocalistas de jazz y estándares de pop más queridos de Estados Unidos. ‘The Way You Look Tonight’, ‘Rags to Riches’ o ‘Steppin’ Out with My Baby’ fueron otros de sus grandes éxitos y sus versiones de ‘Fly Me to the Moon’, ‘Blue Velvet’, ‘For Once in My Life’ o ‘Smile’ se cuentan entre las más conocidas.

La carrera de Bennett sufrió un importante declive en la década de los 70, debido al auge del rock, que le llevó a pasar una temporada sin contrato discográfico. Bennett grabó el programa de televisión de ‘Tony Bennett at the Talk of the Town’, que tampoco dio grandes frutos. En 1979, Bennett sufrió una sobredosis de cocaína que casi le costó la vida.

Las siguientes décadas fueron de recuperación. En los 80, Bennett grabó la canción nominada al Óscar ‘Life in the Looking Glass’ y en los 90 todo un nuevo público le descubrió gracias a MTV. El disco ‘MTV Unplugged: Tony Bennett’, de 1994, ganó el Grammy a Álbum del año.

En el siglo XXI Bennett también ha estado muy presente gracias a sus colaboraciones con artistas como Amy Winehouse, que grabó con él ‘Body and Soul’, John Mayer, Norah Jones o por supuesto Lady Gaga, con la que grabó los discos ‘Cheek to Cheek‘ (2014) y ‘Love for Sale‘ (2021) y con la que salió de gira.