Cala Mijas se celebra del 31 de agosto al 2 de septiembre en Málaga. Arcade Fire, The Strokes o Florence + the Machine se encuentran entre los grandes cabezas de cartel de esta edición que también contará con nombres imperdibles como Moderat, Sioxusie, Foals, Ethel Cain, Metronomy, The Blaze o Underworld, y con estrellas nacionales de la talla de Cupido, Lori Meyers, Cariño, Judeline y muchos más.

Completado el cartel de Cala Mijas con las confirmaciones de su programación diurna, La Playa, quedaba por conocer los horarios detallados, que por fin son públicos. Arcade tocaran después de Siouxsie, Tamino antes de Amaia, Ethel Cain después de Judeline, Florence después de Duki… Así quedan los horarios oficiales extraídos de la web de Cala Mijas:

JUEVES 31 DE AGOSTO

SUNRISE

18.30 Cala Vento

20.15 Siouxsie

22.35 Arcade Fire

01.40 Foals

VICTORIA

17.45 Juicy Bae

19.20 Cupido

21.25 Baxter Dury

00.15 IDLES

03.05 Moderat

SUNSET

17.30 Vera Fauna

19.20 Tamino

21.20 Amaia

00.25 Pabllo Vittar

03.15 VVV [Trippin’ You]

LA CALETA

17.00 Buganvilia

19.00 Budino

21.15 James Holden live

22.30 Nicola Cruz dj set

01.00 Prosumer

03.30 Cormac

VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE

SUNRISE

18.25 Kevin Kaarl

20.40 Amyl & the Sniffers

23.25 The Strokes

02.30 Underworld

VICTORIA

17.40 Charlie Cunningham

19.30 Cariño

22.00 Lori Meyers

01.05 M83

03.50 Acid Arab live

SUNSET

17.30 Compro Oro

19.45 Junior Boys

22.15 Nu Genea live band

01.15 Delaporte

04.00 Playback Maracas

LA CALETA

17.00 Toppanga Kiddo

19.30 Yung Prado

22.00 OURI live

23.00 Saoirse

01.30 Call Super

04.00 Palms Trax

SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE

SUNRISE

18.25 La Plazuela

20.40 Duki

23.25 Florence + the Machine

02.30 The Blaze

VICTORIA

17.40 Niños Luchando

19.30 José González

22.05 Metronomy

01.05 Belle & Sebastian

03.50 Arca

SUNSET

17.30 Ballena

19.40 Judeline

22.00 Ethel Cain

01.05 Baiuca

04.00 La Élite

LA CALETA

17.00 Alvva

19.30 Tom VR

22.00 Axel Boman live

23.00 Ketiov b2b Moxie

01.30 I.Jordan

04.00 Helena Hauff

Además, Cala Mijas ha revelado los horarios de la programación diurna del festival, La Playa:

VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE

EL TORREÓN

12.00 Lord Malvo

12.45 Vatocholo

16.00 Ben Yart

OASIS

12.45 Rocio Saiz dj set

14.45 Natural Language

SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE

EL TORREÓN

12.00 The Deniros

12.45 Sistema de Entretenimiento

16.00 Aiko el grupo

OASIS

12.45 Playdoo Club (Robzzz b2b Rata de Internet)

14.45 Safety Trance